Российский истребитель атаковал железную дорогу под Белгородом в РФ: детали
Российский истребитель атаковал железную дорогу под Белгородом в РФ: детали

В Белгородской области российский истребитель сверг авиабомбу ФАБ-500 на железнодорожный путь.

14 мая 2026, 16:00
Slava Kot

В Белгородской области России произошел очередной инцидент с нештатным сбросом авиабомбы российской авиации. В ходе боевого вылета истребитель РФ сбросил ФАБ-500 на железнодорожное полотно в Яковлевском районе. Боеприпас не взорвался, однако повредил колеи и вызвал схождение электропоезда с рельсов.

Российский истребитель сбросил авиабомбу под Белгородом. Фото из открытых источников

По данным российских СМИ, инцидент произошел 13 мая на участке сообщения "Умное – Томаровка". В момент аварии в рельсовом автобусе находились 15 пассажиров. Машинист заметил повреждение пути и применил экстренное торможение, что позволило избежать полного схождения транспорта.

В результате падения авиабомбы было повреждено около 25 метров железнодорожного полотна. Часть рельсов исчезла после удара, из-за чего один из вагонов частично сошел с колеи. Пострадала 75-летняя госпитализированная женщина.

Сначала губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о возможном "подрыве" пути. Однако впоследствии упоминание о диверсии было убрано из официального сообщения. Позже стало известно, что причиной инцидента стала именно авиабомба ФАБ-500, сброшенная российским самолетом. На место прибыли саперы Минобороны РФ, которые изъяли и обезвредили боеприпас.

Инциденты с падением российских авиабомб на собственную территорию в России фиксируются все чаще. По информации российского проекта Astra, только с начала 2026 года российские военные случайно сбросили по меньшей мере 24 авиабомба на территорию РФ и оккупированных регионов Украины.

