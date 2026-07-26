Новий контрнаступ: експерт пояснив, як розпочалася перша фаза деокупації Криму

Системні удари українських Сил оборони по транспортній, паливно-енергетичній інфраструктурі та логістичних маршрутах в окупованому Криму можуть бути початком першого етапу операції з деокупації півострова. Таку оцінку висловив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

Військовий експерт Гетьман оцінив удари по Криму. Фото з відкритих джерел

Олексій Гетьман в інтерв'ю "24 каналу" заявив, що нинішня стратегія відповідає концепції, про яку військові експерти говорили ще раніше. Її головна мета у тому, щоб позбавити російське угруповання в Криму можливості ефективно вести бойові дії шляхом руйнування логістики та каналів постачання.

Експерт наголосив, що попри успішні удари по військовій інфраструктурі, повністю звільнити Крим лише дистанційними засобами не вдасться. За його словами, наземна операція все одно буде необхідною, однак до її початку російські сили мають втратити можливість отримувати боєприпаси, паливо та підкріплення. Якщо логістичні маршрути будуть остаточно зруйновані, російські військові опиняться у критичному становищі.

"Залишається три шляхи у росіян. Або тікати через поки що існуючий Керченський міст, або здаватися в полон, або просто загинути, бо іншого виходу, коли нема чим воювати, іншого виходу в них нема", – сказав Гетьман.

Окремо майор у відставці прокоментував заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, який раніше припустив, що деокупація Криму може відбутися без класичного масштабного штурму. На думку Гетьмана, саме так сьогодні виглядає сучасний контрнаступ.

"Так, це і є деокупація Криму. Це і є контрнаступ. Просто виглядає він не так, як нам хотілось би. Це і є контрнаступ, який виглядає саме так, принаймні перша його фаза виглядає саме таким чином", – вказав ветеран російсько-української війни.

Експерт додав, що нинішня кампанія є прикладом асиметричної війни, де ключову роль відіграють високоточні удари по критично важливих об'єктах противника, а не лише просування військ на полі бою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Крим опинився під атакою дронів. Вибухи чули у Сімферополі, Ялті та Феодосії.

Також "Коментарі" писали, що Мадяр пояснив, чому Кримський міст досі не знищили.