Новое контрнаступление: эксперт объяснил, как началась первая фаза деоккупации Крыма

Системные удары украинских сил обороны по транспортной, топливно-энергетической инфраструктуре и логистическим маршрутам в оккупированном Крыму могут быть началом первого этапа операции по деоккупации полуострова. Такую оценку высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

Военный эксперт Гетман оценил удары по Крыму. Фото из открытых источников

Алексей Гетьман в интервью "24 каналу" заявил, что нынешняя стратегия отвечает концепции, о которой военные эксперты говорили еще раньше. Ее главная цель состоит в том, чтобы лишить российскую группировку в Крыму возможности эффективно вести боевые действия путем разрушения логистики и каналов снабжения.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на успешные удары по военной инфраструктуре, полностью освободить Крым только дистанционными средствами не удастся. По его словам, наземная операция все равно будет необходима, однако до ее начала российские силы должны потерять возможность получать боеприпасы, топливо и подкрепление. Если логистические маршруты будут совсем разрушены, русские военные окажутся в критическом положении.

"Остается три пути у россиян. Или бежать через пока существующий Керченский мост, или сдаваться в плен, или просто погибнуть, потому что другого выхода, когда нечем воевать, другого выхода у них нет", — сказал Гетьман.

Отдельно майор в отставке прокомментировал заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди, ранее предположившего, что деоккупация Крыма может состояться без классического масштабного штурма. По мнению Гетьмана, именно так сегодня выглядит современное контрнаступление.

"Да, это и есть деоккупация Крыма. Это и есть контрнаступление. Просто выглядит оно не так, как нам хотелось бы. Это и есть контрнаступление, которое выглядит именно так, по крайней мере, первая его фаза выглядит именно таким образом", — указал ветеран российско-украинской войны.

Эксперт добавил, что нынешняя кампания — пример асимметричной войны, где ключевую роль играют высокоточные удары по критически важным объектам противника, а не только продвижение войск на поле боя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Крым оказался под атакой дронов. Взрывы слышали в Симферополе, Ялте и Феодосии.

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