Нові умови бронювання здивували навіть нардепів: в Раді приголомшили цифрами

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Кречмаровская Наталия
Напередодні в українському медіаполі з’явилась інформація щодо зміни умов отримання статусу критично важливого для економіки підприємства, що дозволяє бронювати працівників. На наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954 від 24.06.2026 відреагували в Раді.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що складається враження ніби наші посадовці перебувають у якійсь стратосфері. І не проводять скринінг реального сектору економіки.
На його думку, дуже дискусійним питанням є встановлення фінансових критеріїв щодо рівня середньої заробітної плати:
для підприємств із 50 і більше працівниками — середня зарплата має становити не менше двох середніх заробітних плат по Україні;
для підприємств із 20 і більше працівниками — не менше трьох середніх заробітних плат по Україні.
Народний депутат зауважив, що для багатьох підприємств реального сектору економіки середня зарплата 54-62 тис. грн (для підприємств із 50+ працівниками) є дуже високим показником, а вимога 81-93 тис. грн (для підприємств із 20+ працівниками) є ще більш складною для виконання.
Народний депутат зазначив, що вже зараз в Україні відчувається нестача спеціалістів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні розробляють реформу мобілізації — впроваджувати нові умови планують уже у липні. В Раді розповіли, чого очікують від реформи.