Нові умови бронювання здивували навіть нардепів: в Раді приголомшили цифрами

Напередодні в українському медіаполі з’явилась інформація щодо зміни умов отримання статусу критично важливого для економіки підприємства, що дозволяє бронювати працівників. На наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954 від 24.06.2026 відреагували в Раді.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Народний депутат Олександр Федієнко зазначив, що складається враження ніби наші посадовці перебувають у якійсь стратосфері. І не проводять скринінг реального сектору економіки.

На його думку, дуже дискусійним питанням є встановлення фінансових критеріїв щодо рівня середньої заробітної плати:

для підприємств із 50 і більше працівниками — середня зарплата має становити не менше двох середніх заробітних плат по Україні;

для підприємств із 20 і більше працівниками — не менше трьох середніх заробітних плат по Україні.

Народний депутат зауважив, що для багатьох підприємств реального сектору економіки середня зарплата 54-62 тис. грн (для підприємств із 50+ працівниками) є дуже високим показником, а вимога 81-93 тис. грн (для підприємств із 20+ працівниками) є ще більш складною для виконання.

“Я завжди казав що шлях через економічні показники це повна дурня. Але міністерству видніше, будуть возити працівників працювати далі трактористами комбайнерами тощо”, — зауважив політик.

Народний депутат зазначив, що вже зараз в Україні відчувається нестача спеціалістів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні розробляють реформу мобілізації — впроваджувати нові умови планують уже у липні. В Раді розповіли, чого очікують від реформи.