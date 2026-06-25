Умови бронювання від мобілізації різко змінять: що відомо

Влада значно посилила умови для підприємств, які можуть забронювати своїх працівників від мобілізації.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Нові критерії статусу критично важливого для економіки підприємства прописані в наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954, пише видання “РБК- Україна”.

Нові вимоги:

підприємства з понад 50 працівниками — середня зарплата не нижча за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2 (41,3 тис. грн);

від 20 працівників — коефіцієнт 3 (61,9 тис. грн);

постійні представництва нерезидентів — також коефіцієнт 3 (раніше був коефіцієнт 2).

Що змінилося для підприємств:

Для аграріїв — мінімальна площа оброблюваних угідь зросла вдвічі — з 500 до 1000 га. Поріг річного доходу також подвоїли: раніше вистачало 20 млн грн, тепер потрібно 40 млн грн. Нова обов'язкова вимога — копія податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу. При цьому, сплата ПДФО від 324 тис. грн на квартал більше не зараховується, а отримати статус через володіння 90% капіталу інших критичних підприємств — теж більше не можна.

Для лісових господарств — площа постійного користування землею для лісгоспів збільшилась із 500 до 2500 га. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова — річний дохід від 10 млн грн.

З переліку профільних КВЕД у цій галузі, пише видання, прибрали мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

Для підприємств, які працюють у трьох і більше областях, запровадили обов'язкові умови: штат від 10 осіб та сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тис. грн по кожній з областей за останні три місяці.

Компанії, що виробляють техніку та обладнання українського виробництва, можуть отримати статус критично важливих — якщо їхня продукція включена до переліку Мінекономіки та частково компенсується з бюджету.

При цьому, відповідно до наказу Міністерства, статус критично важливих не втратять підприємства, які:

мають державні гранти;

надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;

перебувають у сфері управління міністерства або держава є їхнім єдиним засновником;

проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи ЗЕД;

є учасниками індустріального парку;

уклали інвестиційні договори у сферах переробки, біогазу, добування та переробки корисних копалин.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про схему можливо незаконного бронювання в Київській області.