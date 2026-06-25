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Условия бронирования от мобилизации резко изменят: что известно

Критерии критически важного предприятия ужесточили: какие условия бронирования от мобилизации работников

25 июня 2026, 15:32
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Кречмаровская Наталия

Власти значительно усилили условия для предприятий, которые могут забронировать своих работников от мобилизации.

Условия бронирования от мобилизации резко изменят: что известно

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Новые критерии статуса критически важного для экономики предприятия прописаны в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства № 6954, пишет издание "РБК-Украина".

Новые требования:

  • предприятия с более 50 работниками – средняя зарплата не ниже средней по стране за последний год, умноженную на коэффициент 2 (41,3 тыс. грн);

  • от 20 работников – коэффициент 3 (61,9 тыс. грн);

  • постоянные представительства нерезидентов – также коэффициент 3 (ранее был коэффициент 2).

Что изменилось для предприятий:

Для аграриев – минимальная площадь возделываемых угодий выросла вдвое – с 500 до 1000 га. Порог годового дохода также удвоили: раньше хватало 20 млн грн, теперь нужно 40 млн грн. Новое обязательное требование – копия налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа. При этом уплата НДФЛ от 324 тыс. грн в квартал больше не засчитывается, а получить статус из-за владения 90% капитала других критических предприятий – тоже больше нельзя.

Для лесных хозяйств площадь постоянного пользования землей для лесхозов увеличилась с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников снизили с 15 до 10 человек, но теперь к нему обязательно прибавляется финансовое условие – годовой доход от 10 млн грн.

Из перечня профильных КВЭД в этой области, пишет издание, убрали охота, инжиниринг, геологию и отдельные виды образования.

Для предприятий, работающих в трех и более областях, были введены обязательные условия: штат от 10 человек и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных) от 24 тыс. грн по каждой из областей за последние три месяца.

Компании, производящие технику и оборудование украинского производства, могут получить статус критически важных – если их продукция включена в перечень Минэкономики и частично компенсируется из бюджета.

При этом, согласно приказу Министерства, статус критически важных не потеряют предприятия, которые:

  • имеют государственные гранты;

  • оказывают услуги Минэкономики по договорам сроком 6 месяцев;

  • находящиеся в сфере управления министерства или государство является их единственным учредителем;

  • проводят экспертизу нормативно правовых актов в сфере экономики или ВЭД;

  • являются участниками индустриального парка;

  • заключили инвестиционные договоры в сферах переработки, биогаза, добывания и переработки полезных ископаемых.

Напомним: портал "Комментарии" писал о схеме возможно незаконного бронирования в Киевской области.



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