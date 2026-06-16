“Елітне бронювання” від мобілізації: що відомо про схему в будівельній компанії на Київщині

В мережі інтернет з’явилась інформація, що СБУ викрила чергову схему ухилення від мобілізації. Йдеться про фіктивне працевлаштування чоловіків мобілізаційного віку в ТОВ “Аструм Білдінг Компані” у Київській області з подальшим їх бронюванням.

Бронювання від мобілізації. Фото портал "Коментарі"

Серед ймовірно фіктивно заброньованих вказуються наступні особи: Андрій Риндюг — фактичний директор GorillaBet, Максим Дудко — власник кредитної компанії Cashtime, Олександр Мільто — колишній керівник аеропорту “Кропивницький” та очільник ГО “Агентство розвитку територій”. Повідомлялося, що, за даними СБУ, вказані чоловіки числились співробітниками ТОВ, однак не виконували жодних будівельних робіт, не зʼявлялись на робочому місці та були оформлені виключно для отримання бронювання. Портал “Коментарі” з’ясував, чи дійсно була викрита схема з фіктивним працевлаштуванням та подальшим бронюванням чоловіків, чи було оголошено підозри та на якому етапі знаходиться розслідування справи.

На офіційний запит порталу в СБУ відповіли, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

“Наразі такого дозволу не отримано”, — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генерального прокурора на офіційний запит зазначили, що не є належним розпорядником запитуваної інформації та направили документ в Київську обласну прокуратуру. Там повідомили, що слідство ведеться.

“Слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України”, — повідомили в обласній прокуратурі.

Також уточнили, що інші відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні є таємницею досудового розслідування її розголошення є неприпустимим. При цьому не вказали фігурантів справи, спираючись на обмеження, передбачені чинним законодавством.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про незаконну мобілізацію.



