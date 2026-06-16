"Элитное бронирование" от мобилизации: что известно о схеме в строительной компании в Киевской области

В сети Интернет появилась информация, что СБУ разоблачила очередную схему уклонения от мобилизации. Речь идет о фиктивном трудоустройстве мужчин мобилизационного возраста в ООО "Аструм Билдинг Компани" в Киевской области с последующим бронированием.

Бронирование от мобилизации. Фото портал "Комментарии"

Среди вероятно фиктивно забронированных указываются следующие лица: Андрей Рындюг – фактический директор GorillaBet, Максим Дудко – владелец кредитной компании Cashtime, Александр Мильто – бывший руководитель аэропорта "Кропивницкий" и руководитель ОО "Агентство развития территорий". Сообщалось, что, по данным СБУ, эти мужчины числились сотрудниками ООО, однако не выполняли никаких строительных работ, не появлялись на рабочем месте и были оформлены исключительно для получения бронирования. Портал "Комментарии" выяснил, действительно ли была разоблачена схема с фиктивным трудоустройством и последующим бронированием мужчин, были ли объявлены подозрения и на каком этапе находится расследование дела.

На официальный запрос портала в СБУ ответили, что сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора в том объеме, в котором они признают возможным.

"Пока такого разрешения не получено", — говорится в сообщении.

В Офисе Генерального прокурора на официальный запрос отметили, что не является надлежащим распорядителем запрашиваемой информации и направили документ в Киевскую областную прокуратуру. Там сообщили, что следствие проводится.

"Следователями ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры, осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины", — сообщили в областной.

Также уточнили, что другие сведения досудебного расследования в уголовном производстве являются тайной досудебного расследования ее разглашения недопустимо. При этом не указали фигурантов дела, опираясь на ограничения, предусмотренные действующим законодательством.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде заявили о незаконной мобилизации.



