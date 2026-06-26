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Новые условия бронирования удивили даже нардепов: в Раде ошеломили цифрами

Народный депутат Федиенко прокомментировал новые условия для предприятий, которым разрешат бронировать работников

26 июня 2026, 14:46
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Кречмаровская Наталия

Накануне в украинском медиаполе появилась информация об изменении условий получения статуса критически важного для экономики предприятия, что позволяет бронировать работников. На приказ Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины № 6954 от 24.06.2026 отреагировали в Раде.

Новые условия бронирования удивили даже нардепов: в Раде ошеломили цифрами

Мобилизация. Иллюстративное фото

Народный депутат Александр Федиенко отметил, что создается впечатление, будто наши чиновники находятся в какой-то стратосфере. И не производят скрининг реального сектора экономики.

По его мнению, очень дискуссионным вопросом является установление финансовых критериев уровня средней заработной платы:

  • для предприятий с 50 и более работниками – средняя зарплата должна составлять не менее двух средних заработных плат по Украине;

  • для предприятий с 20 и более работниками – не менее трех средних заработных плат по Украине.

Народный депутат отметил, что для многих предприятий реального сектора экономики средняя зарплата 54-62 тыс. грн (для предприятий с 50 работниками) является очень высоким показателем, а требование 81-93 тыс. грн (для предприятий с 20 работниками) еще более сложно для выполнения.

"Я всегда говорил, что путь через экономические показатели это полная глупость. Но министерству виднее, будут возить работников работать дальше трактористами комбайнерами и тому подобное", — отметил политик.

Народный депутат отметил, что уже сейчас в Украине ощущается нехватка специалистов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разрабатывают реформу мобилизации — внедрять новые условия планируют уже в июле. В Раде рассказали, чего ждут от реформы.



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Источник: https://t.me/fediienko_oleksandr/4223
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