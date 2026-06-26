Реформа мобілізації та ТЦК уже в липні: чого очікують в Раді

В Україні очікують реформу мобілізації та ліквідації такого явища, як бусифікація. Про неприпустимість силової мобілізації говорять не тільки народні депутати, на проблему звернув увагу і президент України Володимир Зеленський. На початку 2026 року він доручив тоді новому міністру оборони Михайлу Федорову вирішити це питання. І масштабні зміни мають скоро відбутися.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що вже в липні буде переформатовано роботу ТЦК. Він повідомив, що про це написали ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони.

“Значить, джерело каже, що МО планує швидко провести реформу в роботі ТЦК. В міністерстві вже працюють над другим етапом армійської реформи. І цей етап змін планують запустити вже в липні”, — зазначив він.

Політик зауважив, що до липня чекати залишилось недовго — буквально наступний тиждень і подивимось, що ж там за реформа.

“Сподіваюсь, що буде не так само, як з контрактами. Обіцяли одне, зробили інше, ще й переносили постійно”, — підкреслив політик.

Варто зазначити, що нардеп неодноразово критикував дії військових ТЦК, вказував на масштабні корупційні схеми та наголошував на необхідності розформування терцентрів. Також підкреслював необхідність встановити достойне фінансове та соціальне забезпечення військових і визначити чіткі терміни служби.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні пропонують змінити умови для тих підприємств, які хочуть отримати статус критично важливих та отримати можливість бронювати від мобілізації працівників. Серед іншого значно зросли вимоги до заробітних плат.



