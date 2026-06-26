Реформа мобилизации и ТЦК уже в июле: чего ждут в Раде

В Украине ожидается реформа мобилизации и ликвидации такого явления, как бусификация. О недопустимости силовой мобилизации говорят не только народные депутаты, на проблему обратил внимание и президент Украины Владимир Зеленский. В начале 2026 года он поручил тогда новому министру обороны Михаилу Федорову решить этот вопрос. И масштабные изменения должны скоро произойти.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что уже в июле будет переформатирована работа ТЦК. Он сообщил, что об этом написали СМИ со ссылкой на источники в Минобороны.

"Значит, источник говорит, что МО планирует быстро провести реформу в работе ТЦК. В министерстве уже работают над вторым этапом армейской реформы. И этот этап изменений планируется запустить уже в июле", — отметил он.

Политик отметил, что до июля ждать осталось недолго — буквально на следующую неделю и посмотрим, что там за реформа.

"Надеюсь, что будет не так же, как с контрактами. Обещали одно, сделали другое, еще и переносили постоянно", — подчеркнул политик.

Стоит отметить, что нардеп неоднократно критиковал действия военных ТЦК, указывал на масштабные коррупционные схемы и отмечал необходимость расформирования терцентров. Также подчеркивал необходимость установить достойное финансовое и социальное обеспечение военных и четкие сроки службы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине предлагают изменить условия для тех предприятий, которые хотят получить статус критически важных и получить возможность бронировать от мобилизации работников. Среди прочего значительно возросли требования к заработным платам.



