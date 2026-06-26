Реформа мобилизации и ТЦК уже в июле: чего ждут в Раде

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Кречмаровская Наталия
В Украине ожидается реформа мобилизации и ликвидации такого явления, как бусификация. О недопустимости силовой мобилизации говорят не только народные депутаты, на проблему обратил внимание и президент Украины Владимир Зеленский. В начале 2026 года он поручил тогда новому министру обороны Михаилу Федорову решить этот вопрос. И масштабные изменения должны скоро произойти.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что уже в июле будет переформатирована работа ТЦК. Он сообщил, что об этом написали СМИ со ссылкой на источники в Минобороны.
Политик отметил, что до июля ждать осталось недолго — буквально на следующую неделю и посмотрим, что там за реформа.
Стоит отметить, что нардеп неоднократно критиковал действия военных ТЦК, указывал на масштабные коррупционные схемы и отмечал необходимость расформирования терцентров. Также подчеркивал необходимость установить достойное финансовое и социальное обеспечение военных и четкие сроки службы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине предлагают изменить условия для тех предприятий, которые хотят получить статус критически важных и получить возможность бронировать от мобилизации работников. Среди прочего значительно возросли требования к заработным платам.