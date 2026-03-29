Нова небезпека від "Шахедів": у Міноборони зробили попередження

Російські ударні безпілотники "Шахед" можуть становити нову небезпеку для мирного населення. Під час польоту вони почали скидати протипіхотні міни, які залишаються на землі після атаки. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

Російські дрони. Фото з відкритих джерел

Сергій Бескрестнов у своєму Telegram розповів, що російські військові розміщують боєприпаси у спеціальних контейнерах під крилами дрона. За його словами, під час польоту "Шахед" може скинути до восьми мін. Такі вибухонебезпечні предмети після падіння залишаються на місцевості та можуть становити серйозну загрозу для людей.

"Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі", — попередив радник міністра оборони.

Бескрестнов закликав попередити про небезпеку дітей, які можуть випадково натрапити на міни.

Експерт зазначив, що раніше російські сили вже використовували подібну тактику. Зокрема, ще у січні фіксували випадки скидання мін типу ПТМ-3 з дронів у різних регіонах України. Однак нині такі інциденти почали траплятися частіше.

Фото: Сергій FLASH / Telegram

За словами фахівця, із настанням весни небезпека може стати ще помітнішою. Якщо взимку міни могли ховатися під снігом, то тепер вони залишаються відкритими на поверхні. Саме тому громадян закликають бути максимально обережними та негайно повідомляти про підозрілі предмети відповідні служби.

