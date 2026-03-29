Новая опасность от "Шахедов": в Минобороны сделали предупреждение

Российские ударные беспилотники "Шахед" могут представлять новую опасность для мирного населения. Во время полета они начали сбрасывать противопехотные мины, которые остаются на земле после атаки. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Российские дроны. Фото из открытых источников

Сергей Бескрестнов в своем Telegram рассказал, что российские военные размещают боеприпасы в специальных контейнерах под крыльями дрона. По его словам, во время полета "Шахед" может сбросить до восьми мин. Такие взрывоопасные предметы после падения остаются на местности и могут представлять серьезную угрозу для людей.

"Категорически запрещено приближаться к ним пешком или на автомобиле", – предупредил советник министра обороны.

Бескрестнов призвал предупредить об опасности детей, которые могут случайно наткнуться на мины.

Эксперт отметил, что ранее российские силы уже использовали подобную тактику. В частности, еще в январе фиксировали случаи сброса мин типа ПТМ-3 с дронов в разных регионах Украины. Однако сейчас такие инциденты стали случаться чаще.

Фото: Сергей FLASH / Telegram

По словам специалиста, с наступлением весны опасность может стать еще более заметной. Если зимой мины могли укрываться под снегом, то теперь они остаются открытыми на поверхности. Именно поэтому граждан призывают быть максимально осторожными и немедленно сообщать о подозрительных предметах соответствующие службы.

