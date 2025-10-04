Нова небезпека атак: чому Україні стало складніше збивати "Іскандери" та "Кинджали"

Місяці руйнівних атак країни-агресора свідчать, що Москва змогла модифікувати свої ракети, щоб уникнути української протиповітряної оборони. Про це розповіли українські та західні чиновники в інтерв'ю Financial Times. Чи небезпека атак РФ тепер зросла в рази? Чому Україні стало складніше збивати "Іскандери" та "Кинджали"? Видання "Коментарі" розбиралося в цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Росіяни модифікують свої балістичні ракети

Військовий експерт Павло Нарожний заявив в ефірі "24 Каналу", що Росія справді модернізувала свої балістичні ракети, зокрема "Іскандер-М" та "Кинжал". Тепер вони зможуть заплутувати та обходити системи ППО Patriot. Ракети можуть змінювати рух на кінцевих ділянках траєкторії. У такому разі ракета української ППО просто пролітає за мету.

Експерт пояснив, що "Кинджал" — це продовження ракети "Іскандер", тобто її модернізація. Це, в принципі, та сама ракета, але вона запускається з літака. Ракета розганяється на початкових ділянках траєкторії до 10 – 12 швидкостей. Головне те, що на кінцевих ділянках траєкторії така ракета має можливість маневрувати, змінювати свою траєкторію.

"На кінцевих ділянках траєкторії і "Кинджал" та "Іскандер" летять приблизно на 3 швидкості звуку. У цьому є технічна проблема їхнього збивання. Щоб їх збити, треба щоб ракета ЗРК Patriot наздогнала цю ворожу ракету. Уявляєте, про яку швидкість йдеться? Ракета летить назустріч ракеті", – сказав він.

За його словами, зараз росіяни модифікують свої балістичні ракети так, що вони на кінцевих ділянках траєкторії маневрують для того, щоб збити установку нашої системи Patriot. Ворожа ракета нібито летить на одну мету, а наприкінці змінює траєкторію, а наша ракета вже не може наздогнати. Вона проходить повз і не знищує. Саме ці маневри на кінцевих ділянках траєкторії – це та сама модифікація, про яку зараз йдеться.

Росіяни зараз намагаються більш старанно ставитися до розвідданих

Авіаційний експерт, провідний співробітник НАУ Валерій Романенко каже, що ефективно знищувати балістику та аеробалістику українським захисникам заважають маневрені можливості ворожих цілей, а також брак нас протиповітряної оборони.

"Росіяни зараз намагаються більш старанно ставитися до розвідданих і дуже часто запускають ці ракети там, де Patriot взагалі немає. На 24 області у нас всього менше десятка комплексів Patriot і один комплекс SAMP-T, який не підтвердив своєї ефективності з балістики", — зазначив Романенко.

Він спростував заяви про те, що РФ нібито модифікувала свою мобільну систему "Іскандер-М", яка запускає ракети з дальністю до 500 км, а також балістичні ракети "Кинжал", які запускаються з повітря та можуть пролітати до 480 км.

"Росіяни нічого особливого в конструкції ракет не змінювали. Спочатку, поки у нас не було Ратріот, росіяни просто запускали ракети класичною балістичною траєкторією, тому що все одно ми не могли їх дістати", — розповів експерт.

За його словами, ще при проектуванні цих російських ракет були передбачені можливості зміни напрямку польотів, "тобто маневрів як на висхідній частині балістичної траєкторії, так і на термінальному відрізку, коли ракета пікірує вже вниз".

"Це ускладнює програму, яка закладається в навігаційну систему ракети. Тому зараз росіяни вже ускладнюють ці програми, що максимально використовують маневрені можливості ракети, і це заважає нам їх збивати", — пояснив Романенко.

Що стосується "Кинджалів", каже він, то по одній ракеті, що підлітає, Україна раніше запускала чотири антиракети, а зараз вона не може собі такого дозволити, тому що немає необхідних запасів антиракет.

