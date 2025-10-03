Пока США думают, ключевая страна НАТО уже помогает Украине наносить дальние удары по России

Украинские военные углубляют сотрудничество с НАТО в разведке и дальнобойных ударах. Британия уже вовлечена в операции против России по просьбе Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".

Удары по России. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, США готовятся дать согласие на предоставление Украине новых разведданных для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре с помощью дронов и ракет большой дальности. Это станет усилением роли Вашингтона в войне, сообщили источники, знакомые с обсуждениями.

Такая поддержка поможет Киеву лучше картировать систему ПВО России и прокладывать маршруты ударов. Она также усилит эффективность имеющихся у Украины дальнобойных средств и может быть полезна при поставках новых вооружений.

Хотя окончательное решение публично не объявлено, президент Дональд Трамп поручил агентствам готовиться к обмену разведданными. Один из собеседников в Белом доме назвал происходящее "сейсмическим сдвигом в настроениях" внутри окружения Трампа.

При этом американский лидер по-прежнему против использования средств налогоплательщиков для помощи Украине. Он предпочитает, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и уже сами передавали его Киеву.

Вашингтон также настаивает на расширении помощи союзников по НАТО в разведке для Украины. Источники FT сообщают, что Британия уже помогает Киеву с некоторыми дальними ударами по территории России.

