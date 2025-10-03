logo

BTC/USD

119740

ETH/USD

4459.67

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пока США думают, ключевая страна НАТО уже помогает Украине наносить дальние удары по России
commentss НОВОСТИ Все новости

Пока США думают, ключевая страна НАТО уже помогает Украине наносить дальние удары по России

FT пишет, Британия уже помогает Украине наносить дальние удары по России

3 октября 2025, 11:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские военные углубляют сотрудничество с НАТО в разведке и дальнобойных ударах. Британия уже вовлечена в операции против России по просьбе Вашингтона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".

Пока США думают, ключевая страна НАТО уже помогает Украине наносить дальние удары по России

Удары по России. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, США готовятся дать согласие на предоставление Украине новых разведданных для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре с помощью дронов и ракет большой дальности. Это станет усилением роли Вашингтона в войне, сообщили источники, знакомые с обсуждениями.

Такая поддержка поможет Киеву лучше картировать систему ПВО России и прокладывать маршруты ударов. Она также усилит эффективность имеющихся у Украины дальнобойных средств и может быть полезна при поставках новых вооружений.

Хотя окончательное решение публично не объявлено, президент Дональд Трамп поручил агентствам готовиться к обмену разведданными. Один из собеседников в Белом доме назвал происходящее "сейсмическим сдвигом в настроениях" внутри окружения Трампа.

При этом американский лидер по-прежнему против использования средств налогоплательщиков для помощи Украине. Он предпочитает, чтобы союзники по НАТО закупали оружие у Вашингтона и уже сами передавали его Киеву.

Вашингтон также настаивает на расширении помощи союзников по НАТО в разведке для Украины. Источники FT сообщают, что Британия уже помогает Киеву с некоторыми дальними ударами по территории России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина долгое время выстраивала нормальный диалог с Вашингтоном, пытаясь наладить систематичность поставок американского оружия, но теперь переговорный процесс поставлен на паузу. Причина – шатдаун правительства США. Следовательно, процесс передачи вооружения оказался под угрозой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/1417049a-5a1c-4fcb-8370-2341b164b2a1
Теги:

Новости

Все новости