logo_ukra

BTC/USD

119740

ETH/USD

4459.67

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Поки США думають, ключова країна НАТО вже допомагає Україні завдавати дальніх ударів по Росії
commentss НОВИНИ Всі новини

Поки США думають, ключова країна НАТО вже допомагає Україні завдавати дальніх ударів по Росії

FT пише, Британія вже допомагає Україні завдавати дальніх ударів по Росії

3 жовтня 2025, 11:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські військові поглиблюють співпрацю з НАТО у розвідці та далекобійних ударах. Британія вже залучена до операцій проти Росії на прохання Вашингтона. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Financial Times".

Поки США думають, ключова країна НАТО вже допомагає Україні завдавати дальніх ударів по Росії

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації зазначають, США готуються дати згоду на надання Україні нових розвідданих для завдання ударів по російській енергетичній інфраструктурі за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це стане посиленням ролі Вашингтона у війні, повідомили джерела, знайомі із обговореннями.

Така підтримка допоможе Києву краще картувати систему ППО Росії та прокладати маршрути ударів. Вона також посилить ефективність наявних в Україні далекобійних засобів і може бути корисною при постачанні нових озброєнь.

Хоча остаточного рішення публічно не оголошено, президент Дональд Трамп доручив агенціям готуватися до обміну розвідданими. Один із співрозмовників у Білому домі назвав те, що відбувається, "сейсмічним зрушенням у настроях" усередині оточення Трампа.

При цьому американський лідер, як і раніше, проти використання коштів платників податків для допомоги Україні. Він вважає за краще, щоб союзники НАТО закуповували зброю у Вашингтона і вже самі передавали її Києву.

Вашингтон також наполягає на розширенні допомоги союзників НАТО у розвідці для України. Джерела FT повідомляють, що Британія вже допомагає Києву з деякими дальніми ударами територією Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна тривалий час вибудовувала нормальний діалог із Вашингтоном, намагаючись налагодити систематичність поставок американської зброї, але тепер переговорний процес поставлено на паузу. Причина – шатдаун уряду США. Отже процес передачі озброєння опинився під загрозою. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/1417049a-5a1c-4fcb-8370-2341b164b2a1
Теги:

Новини

Всі новини