Поки США думають, ключова країна НАТО вже допомагає Україні завдавати дальніх ударів по Росії

Українські військові поглиблюють співпрацю з НАТО у розвідці та далекобійних ударах. Британія вже залучена до операцій проти Росії на прохання Вашингтона. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Financial Times".

Автори публікації зазначають, США готуються дати згоду на надання Україні нових розвідданих для завдання ударів по російській енергетичній інфраструктурі за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це стане посиленням ролі Вашингтона у війні, повідомили джерела, знайомі із обговореннями.

Така підтримка допоможе Києву краще картувати систему ППО Росії та прокладати маршрути ударів. Вона також посилить ефективність наявних в Україні далекобійних засобів і може бути корисною при постачанні нових озброєнь.

Хоча остаточного рішення публічно не оголошено, президент Дональд Трамп доручив агенціям готуватися до обміну розвідданими. Один із співрозмовників у Білому домі назвав те, що відбувається, "сейсмічним зрушенням у настроях" усередині оточення Трампа.

При цьому американський лідер, як і раніше, проти використання коштів платників податків для допомоги Україні. Він вважає за краще, щоб союзники НАТО закуповували зброю у Вашингтона і вже самі передавали її Києву.

Вашингтон також наполягає на розширенні допомоги союзників НАТО у розвідці для України. Джерела FT повідомляють, що Британія вже допомагає Києву з деякими дальніми ударами територією Росії.

