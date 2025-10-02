На системы Patriot больше нет надежды: что удалось России в ходе войны

Месяцы разрушительных атак страны-агрессора свидетельствуют о том, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской противовоздушной обороны. Об этом рассказали украинские и западные чиновники в интервью Financial Times.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, бомбардировки, направленные против украинских производителей БпЛА этим летом, стали ярким примером того, как РФ улучшила свои баллистические ракеты, чтобы эффективнее противодействовать американским системам Patriot.

"Сейчас ракеты движутся по типичной траектории, а затем меняют курс и пикируют под большим углом или выполняют маневры, которые "запутывают и обходят" перехватчики Patriot", — отмечают в FT.

Как подчеркнул бывший украинский чиновник, это "меняет правила игры для России". Также Киев сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США.

По данным украинских Воздушных сил, которые собрал лондонский Центр информационной устойчивости, уровень перехвата баллистических ракет Украиной улучшился в течение лета, достигнув 37% в августе, однако упал до 6% в сентябре, несмотря на меньшее количество запусков.

В свою очередь в среду Воздушные силы ВСУ сообщили, что все четыре вражеские ракеты "Искандер-М" не были сбиты и попали в цели.

Чиновники добавили, что РФ, скорее всего, модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.

"Этим летом ракетами было сильно повреждено по меньшей мере четыре завода по производству дронов в Киеве и окрестностях, заявили нынешние и бывшие украинские чиновники. Согласно публичным сообщениям местных чиновников, это включало удар 28 августа по объекту, производящему турецкие дроны Bayraktar", — добавили в Financial Times.

Авторы публикации напомнили, что системы Patriot являются единственными в арсенале Украины, которые могут сбивать российские баллистические ракеты. Западный чиновник отметил, что первым признаком модернизации вражеских ракет стало заметное снижение эффективности перехвата.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский озвучил хорошие новости по Patriot: какая система уже работает, сколько еще на подходе.