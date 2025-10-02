На системи Patriot більше немає надії: що вдалося Росії під час війни

Місяці руйнівних атак країни-агресора свідчать, що Москва змогла модифікувати свої ракети, щоб уникнути української протиповітряної оборони. Про це розповіли українські та західні чиновники в інтерв'ю Financial Times.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що бомбардування, спрямовані проти українських виробників БпЛА цього літа, стали яскравим прикладом того, як РФ покращила свої балістичні ракети, щоб ефективніше протидіяти американським системам Patriot.

"Зараз ракети рухаються типовою траєкторією, а потім змінюють курс і пікірують під великим кутом або виконують маневри, які "заплутують і обходять" перехоплювачі Patriot", — зазначають у FT.

Як наголосив колишній український чиновник, це "змінює правила гри для Росії". Також Київ стикається із уповільненням поставок перехоплювачів ППО із США.

За даними українських Повітряних сил, які зібрав лондонський Центр інформаційної стійкості, рівень перехоплення балістичних ракет Україною покращився протягом літа, досягнувши 37% у серпні, проте впав до 6% у вересні, незважаючи на меншу кількість запусків.

У свою чергу в середу Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всі чотири ворожі ракети "Іскандер-М" не були збиті та потрапили до мети.

Чиновники додали, що РФ, швидше за все, модифікувала свою мобільну систему "Іскандер-М", яка запускає ракети з дальністю до 500 км, а також балістичні ракети "Кинжал", які запускаються з повітря та можуть пролітати до 480 км.

"Цього літа ракетами було сильно пошкоджено щонайменше чотири заводи з виробництва дронів у Києві та околицях, заявили нинішні та колишні українські чиновники. Згідно з публічними повідомленнями місцевих чиновників, це включало удар 28 серпня по об'єкту, який виробляє турецькі дрони Bayraktar", — додали в Financial Times.

Автори публікації нагадали, що системи Patriot є єдиними у арсеналі України, які можуть збивати російські балістичні ракети. Західний чиновник зазначив, що першою ознакою модернізації ворожих ракет стало помітне зниження ефективності перехоплення.

