Новая опасность атак: почему Украине стало сложнее сбивать "Искандеры" и "Кинжалы"

Месяцы разрушительных атак страны-агрессора свидетельствуют о том, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской противовоздушной обороны. Об этом рассказали украинские и западные чиновники в интервью Financial Times. Действительно ли опасность атак РФ теперь возросла в разы? Почему Украине стало сложнее сбивать "Искандеры" и "Кинжалы"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Россияне модифицируют свои баллистические ракеты

Военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире "24 Канала", что Россия действительно модернизировала свои баллистические ракеты, в частности "Искандер–М" и "Кинжал". Теперь они смогут запутывать и обходить системы ПВО Patriot. Ракеты могут менять движение именно на конечных участках траектории. В таком случае ракета украинской ПВО просто пролетает цель.

Эксперт объяснил, что "Кинжал" – это продолжение ракеты "Искандер", то есть ее модернизация. Это, в принципе, та же ракета, но она запускается с самолета. Ракета разгоняется на начальных участках траектории до 10 – 12 скоростей. Главное то, что на конечных участках траектории у такой ракеты есть возможность маневрировать, изменять свою траекторию.

"На конечных участках траектории и "Кинжал" и "Искандер" летят примерно на 3 скорости звука. В этом есть техническая проблема их сбивания. Чтобы их сбить, надо, чтобы ракета ЗРК Patriot догнала эту вражескую ракету. Представляете, о какой скорости говорится? Ракета летит навстречу ракете", – сказал он.

По его словам, сейчас россияне модифицируют свои баллистические ракеты так, что они на конечных участках траектории маневрируют для того, чтобы сбить установку нашей системы Patriot. Вражеская ракета якобы летит на одну цель, а в конце меняет траекторию, а наша ракета уже не может догнать. Она проходит мимо и не уничтожает. Именно эти маневры на конечных участках траектории – это та самая модификация, о которой сейчас говорится.

Россияне сейчас стараются более старательно относиться к разведданным

Авиационный эксперт, ведущий сотрудник НАУ Валерий Романенко говорит, что эффективно уничтожать баллистику и аэробаллистику украинским защитникам мешают маневренные возможности вражеских целей, а также нехватка у нас средств противовоздушной обороны.

"Россияне сейчас стараются более старательно относиться к разведданным и очень часто запускают эти ракеты там, где Patriot вообще нет. На 24 области у нас всего меньше десятка комплексов Patriot и один комплекс SAMP-T, который не подтвердил свою эффективность по баллистике", — отметил Романенко.

Он опроверг заявления о том, что РФ якобы модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.

"Россияне ничего особенного в конструкции ракет не меняли. Сначала, пока у нас не было Раtrіот, россияне просто запускали ракеты по классической баллистической траектории, потому что все равно мы не могли их достать", — рассказал эксперт.

По его словам, еще при проектировании этих российских ракет были предусмотрены возможности изменения направления полетов, "то есть маневров, как на восходящей части баллистической траектории, так и на терминальном отрезке, когда ракета пикирует уже вниз".

"Это усложняет программу, которая закладывается в навигационную систему ракеты. Поэтому сейчас россияне уже усложняют эти программы, максимально используют маневренные возможности ракеты, и это мешает нам их сбивать", — пояснил Романенко.

Что касается "Кинжалов", говорит он, то по одной подлетающей ракете Украина раньше запускала четыре антиракеты, а сейчас она не может себе такого позволить, потому что нет необходимых запасов антиракет.

