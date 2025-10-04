Новая опасность атак: почему Украине стало сложнее сбивать "Искандеры" и "Кинжалы"

Рубрики
Кравцев Сергей
Месяцы разрушительных атак страны-агрессора свидетельствуют о том, что Москва смогла модифицировать свои ракеты, чтобы избежать украинской противовоздушной обороны. Об этом рассказали украинские и западные чиновники в интервью Financial Times. Действительно ли опасность атак РФ теперь возросла в разы? Почему Украине стало сложнее сбивать "Искандеры" и "Кинжалы"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире "24 Канала", что Россия действительно модернизировала свои баллистические ракеты, в частности "Искандер–М" и "Кинжал". Теперь они смогут запутывать и обходить системы ПВО Patriot. Ракеты могут менять движение именно на конечных участках траектории. В таком случае ракета украинской ПВО просто пролетает цель.
Эксперт объяснил, что "Кинжал" – это продолжение ракеты "Искандер", то есть ее модернизация. Это, в принципе, та же ракета, но она запускается с самолета. Ракета разгоняется на начальных участках траектории до 10 – 12 скоростей. Главное то, что на конечных участках траектории у такой ракеты есть возможность маневрировать, изменять свою траекторию.
По его словам, сейчас россияне модифицируют свои баллистические ракеты так, что они на конечных участках траектории маневрируют для того, чтобы сбить установку нашей системы Patriot. Вражеская ракета якобы летит на одну цель, а в конце меняет траекторию, а наша ракета уже не может догнать. Она проходит мимо и не уничтожает. Именно эти маневры на конечных участках траектории – это та самая модификация, о которой сейчас говорится.
Авиационный эксперт, ведущий сотрудник НАУ Валерий Романенко говорит, что эффективно уничтожать баллистику и аэробаллистику украинским защитникам мешают маневренные возможности вражеских целей, а также нехватка у нас средств противовоздушной обороны.
Он опроверг заявления о том, что РФ якобы модифицировала свою мобильную систему "Искандер-М", которая запускает ракеты с дальностью до 500 км, а также баллистические ракеты "Кинжал", которые запускаются с воздуха и могут пролетать до 480 км.
По его словам, еще при проектировании этих российских ракет были предусмотрены возможности изменения направления полетов, "то есть маневров, как на восходящей части баллистической траектории, так и на терминальном отрезке, когда ракета пикирует уже вниз".
Что касается "Кинжалов", говорит он, то по одной подлетающей ракете Украина раньше запускала четыре антиракеты, а сейчас она не может себе такого позволить, потому что нет необходимых запасов антиракет.
