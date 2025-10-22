"Ніхто не засинав": чому у Львівській області тривалий час не було відбою повітряної тривоги

22 жовтня українці знову пережили ніч масованої повітряної тривоги. Росія підняла у повітря винищувачі МіГ-31 — носії гіперзвукових ракет "Кинжал", що змусило оголосити тривогу по всій країні. Проте коли більшість областей уже отримали сигнал "відбій", у Львівській області тривога продовжувалася ще тривалий час. Це викликало хвилю жартів і припущень у соцмережах, що "черговий заснув на кнопці".

Чому у Львівській області тривалий час не було відбою повітряної тривоги

На ці коментарі відреагували у службі "Оповіщення ЦЗ", пояснивши причини ситуації. Як запевняє ресурс, жодних технічних збоїв у системі оповіщення не було, а рішення про скасування тривоги ухвалюють не місцеві оператори, а Повітряні Сили України.

"Ні, на "кнопці" ніхто не засинав. Наші чергові 24/7 у штанях, бадьорі, впевнені у своїх силах і готові до будь-якого виклику. Якщо Львівська область єдина перебуває в стані "Повітряної тривоги" це свідчить лише про те, що Повітряні Сили України знають обстановку краще за нас усіх, і з одних їм відомих поважних причин не дають нашому черговому команди на "відбій"", — йдеться в заяві "Оповіщення ЦЗ".

У повідомленні також наголошується, що система оповіщення області справна і складається з багатьох незалежних елементів. Крім того, якщо один із них вийде з ладу, сигнал про "відбій" передається через інші канали, зокрема телебачення, радіо чи офіційні онлайн-ресурси.

Повітряна тривога у Львівській області

Представники "Оповіщення ЦЗ" закликали громадян не поширювати чутки й звертатися із запитаннями щодо оповіщення на гарячу лінію області або до місцевих органів влади, якщо мова йде про локальні системи.

