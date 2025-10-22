"Ніхто не засинав": чому у Львівській області тривалий час не було відбою повітряної тривоги

Рубрики
22 жовтня українці знову пережили ніч масованої повітряної тривоги. Росія підняла у повітря винищувачі МіГ-31 — носії гіперзвукових ракет "Кинжал", що змусило оголосити тривогу по всій країні. Проте коли більшість областей уже отримали сигнал "відбій", у Львівській області тривога продовжувалася ще тривалий час. Це викликало хвилю жартів і припущень у соцмережах, що "черговий заснув на кнопці".
Чому у Львівській області тривалий час не було відбою повітряної тривоги
На ці коментарі відреагували у службі "Оповіщення ЦЗ", пояснивши причини ситуації. Як запевняє ресурс, жодних технічних збоїв у системі оповіщення не було, а рішення про скасування тривоги ухвалюють не місцеві оператори, а Повітряні Сили України.
У повідомленні також наголошується, що система оповіщення області справна і складається з багатьох незалежних елементів. Крім того, якщо один із них вийде з ладу, сигнал про "відбій" передається через інші канали, зокрема телебачення, радіо чи офіційні онлайн-ресурси.
Повітряна тривога у Львівській області
Представники "Оповіщення ЦЗ" закликали громадян не поширювати чутки й звертатися із запитаннями щодо оповіщення на гарячу лінію області або до місцевих органів влади, якщо мова йде про локальні системи.
Також "Коментарі" писали, що Володимир Путін обстрілом України відреагував на заклики щодо закінчення війни.