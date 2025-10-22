"Никто не засыпал": почему во Львовской области долгое время не было отбоя воздушной тревоги

22 октября украинцы снова пережили ночь массированной воздушной тревоги. Россия подняла в воздух истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", что заставило объявить тревогу по всей стране. Однако, когда большинство областей уже получили сигнал "отбой", во Львовской области тревога продолжалась еще длительное время. Это вызвало волну шуток и предположений в соцсетях, что "дежурный заснул на кнопке".

Почему во Львовской области долгое время не было отбоя воздушной тревоги

На эти комментарии отреагировали в службе "Уведомление ЦЗ", объяснив причину ситуации. По заверению ресурса, никаких технических сбоев в системе оповещения не было, а решение об отмене тревоги принимают не местные операторы, а Воздушные Силы Украины.

"Нет, на "кнопке" никто не засыпал. Наши дежурные 24/7 в штанах, бодрые, уверены в своих силах и готовы к любому вызову. Если Львовская область единственная находится в состоянии "Воздушной тревоги", это свидетельствует лишь о том, что Воздушные Силы Украины знают обстановку лучше нас всех, и по одним им известным уважительным причинам не дают нашему дежурному команды на "отбой"", — говорится в заявлении "Уведомление ЦЗ".

В сообщении также отмечается, что система оповещения области исправна и состоит из многих независимых элементов. Кроме того, если один из них выйдет из строя, сигнал об отбое передается через другие каналы, в частности телевидение, радио или официальные онлайн-ресурсы.

Воздушная тревога во Львовской области

Представители "Уведомления ЦЗ" призвали граждан не распространять слухи и обращаться с вопросами по оповещению на горячую линию области или в местные органы власти, если речь идет о локальных системах.

