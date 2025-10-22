logo

BTC/USD

108260

ETH/USD

3863.7

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Никто не засыпал": почему во Львовской области долгое время не было отбоя воздушной тревоги
commentss НОВОСТИ Все новости

"Никто не засыпал": почему во Львовской области долгое время не было отбоя воздушной тревоги

Почему во Львовской области воздушная тревога продолжалась дольше после массированной атаки РФ 22 октября. В "Уведомлении ЦЗ" объяснили, почему не дали отбой и кто принимает такие решения.

22 октября 2025, 10:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

22 октября украинцы снова пережили ночь массированной воздушной тревоги. Россия подняла в воздух истребители МиГ-31 – носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", что заставило объявить тревогу по всей стране. Однако, когда большинство областей уже получили сигнал "отбой", во Львовской области тревога продолжалась еще длительное время. Это вызвало волну шуток и предположений в соцсетях, что "дежурный заснул на кнопке".

"Никто не засыпал": почему во Львовской области долгое время не было отбоя воздушной тревоги

Почему во Львовской области долгое время не было отбоя воздушной тревоги

На эти комментарии отреагировали в службе "Уведомление ЦЗ", объяснив причину ситуации. По заверению ресурса, никаких технических сбоев в системе оповещения не было, а решение об отмене тревоги принимают не местные операторы, а Воздушные Силы Украины.

"Нет, на "кнопке" никто не засыпал. Наши дежурные 24/7 в штанах, бодрые, уверены в своих силах и готовы к любому вызову. Если Львовская область единственная находится в состоянии "Воздушной тревоги", это свидетельствует лишь о том, что Воздушные Силы Украины знают обстановку лучше нас всех, и по одним им известным уважительным причинам не дают нашему дежурному команды на "отбой"", — говорится в заявлении "Уведомление ЦЗ".

В сообщении также отмечается, что система оповещения области исправна и состоит из многих независимых элементов. Кроме того, если один из них выйдет из строя, сигнал об отбое передается через другие каналы, в частности телевидение, радио или официальные онлайн-ресурсы.

”Никто не засыпал”: почему во Львовской области долгое время не было отбоя воздушной тревоги - фото 2

Воздушная тревога во Львовской области

Представители "Уведомления ЦЗ" призвали граждан не распространять слухи и обращаться с вопросами по оповещению на горячую линию области или в местные органы власти, если речь идет о локальных системах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в городах после атаки РФ ракетами "Кинжалам".

Также "Комментарии" писали, что Владимир Путин обстрелом Украины отреагировал на призывы об окончании войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости