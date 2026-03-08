logo_ukra

Ніч вибухів у Росії: дрони атакували енергетику та створили блекаут в РФ
Ніч вибухів у Росії: дрони атакували енергетику та створили блекаут в РФ

Через атаку дронів у Бєлгороді пошкоджено енергетичну інфраструктуру, у Краснодарському краї загорілася станція "Армавір".

8 березня 2026, 09:15
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 8 березня на території Росії пролунала серія потужних вибухів. Російське міністерство оборони заявило про нібито збиття 72 українських безпілотників над кількома регіонами країни, зокрема над Краснодарським краєм, Бєлгородською областю, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Ніч вибухів у Росії: дрони атакували енергетику та створили блекаут в РФ

Вибухи у Росії. Фото з відкритих джерел

Найбільше наслідків атаки дронів на Росію зафіксовано у Бєлгородській області. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков повідомив про блекаут та серйозні пошкодження об’єктів в регіоні. 

"Завдано серйозних пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з подачею електроенергії, водопостачання та тепла. Точніший масштаб пошкоджень зможемо оцінити у світлий час доби", — написав Гладков.

Чиновник також заявив про "масований ракетний обстріл", водночас російське Міноборони повідомляло про збиті безпілотники.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що під удар могли потрапити щонайменше дві електропідстанції, зокрема "Бєлгород" на вулиці Сторожова та "Фрунзенська" поблизу села Драгунське. У мережі також з’явилися відео, на яких зафіксовано момент блекауту та яскраві електричні спалахи після вибухів.

Ще однією ціллю атаки дронів став Краснодарський край. За даними OSINT-спільноти "КіберБорошно", безпілотники вдарили по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Армавір". Це ключовий вузол трубопровідної логістики, де нафтопродукти перекачуються магістральними трубопроводами, накопичуються у резервуарах та відвантажуються залізницею.

Аналітики зазначають, що пошкодження таких об’єктів може вплинути не лише на окрему станцію, а й на всю систему транспортування пального в регіоні. Зокрема, це здатне зменшити обсяги перекачування нафти, порушити резервне зберігання та ускладнити подальше постачання пального.

За офіційними повідомленнями російської влади, пожежу на станції "Армавір" вдалося локалізувати на площі близько 700 квадратних метрів. Інформація про реальний масштаб пошкоджень та можливі наслідки для енергетичної інфраструктури поки уточнюється.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія знімає елітні війська: у США пояснили, що відбувається на фронті.

Також "Коментарі" писали, що ЗСУ знищили російського "мисливця за субмаринами" у Чорному морі.



