Ночь взрывов в России: дроны атаковали энергетику и создали блекаут в РФ

В ночь на 8 марта на территории России раздалась серия мощных взрывов. Российское министерство обороны заявило о якобы сбитии 72 украинских беспилотников над несколькими регионами страны, в том числе над Краснодарским краем, Белгородской областью, временно оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Взрывы в России. Фото из открытых источников

Больше всего последствий атаки дронов на Россию зафиксировано в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о блекауте и серьезных повреждениях объектов в регионе.

"Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", — написал Гладков.

Чиновник также заявил о "массированном ракетном обстреле", в то же время российское Минобороны сообщало о сбитых беспилотниках.

Местные Telegram-каналы пишут, что под удар могли попасть не менее двух электроподстанций, в том числе "Белгород" на улице Сторожева и "Фрунзенская" вблизи села Драгунское. В сети также появились видеозаписи, на которых зафиксирован момент блекаута и яркие электрические вспышки после взрывов.

Еще одной целью атаки дронов стал Краснодарский край. По данным OSINT-сообщества "КиберБорошно", беспилотники ударили по линейной производственно-диспетчерской станции "Армавир". Это ключевой узел трубопроводной логистики, где нефтепродукты перекачиваются по магистральным трубопроводам, накапливаются в резервуарах и отгружаются по железной дороге.

Аналитики отмечают, что повреждение таких объектов может повлиять не только на отдельную станцию, но и всю систему транспортировки горючего в регионе. В частности, это способно уменьшить объемы перекачки нефти, нарушить резервное хранение и усложнить дальнейшие поставки топлива.

По официальным сообщениям российских властей, пожар на станции "Армавир" удалось локализовать на площади около 700 квадратных метров. Информация о реальном масштабе повреждений и возможных последствиях для энергетической инфраструктуры пока уточняется.

