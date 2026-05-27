Ніч потужних вибухів у Росії: під ударом авіазавод, стратегічний аеродром і нафтобаза

Slava Kot
У ніч проти 27 травня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи, після яких виникли пожежі на об’єктах, пов’язаних з військовою та паливною інфраструктурою РФ. Російські Telegram-канали та місцеві чиновники повідомляли про атаки в Ростовській області, Краснодарському краї, Воронежі, а також у тимчасово окупованому Криму.
У Таганрозі Ростовської області після серії вибухів було зафіксовано дим у районі 325-го авіаційного ремонтного заводу. Telegram-канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз геолокував місце займання поблизу підприємства.
Губернатор області Юрій Слюсарь заявив, що російська ППО нібито збила ракету, а уламки спричинили пожежу автомобілів на вулиці Ціолковського. Саме там розташований завод, який займається ремонтом та модернізацією військово-транспортних літаків РФ. Цей 325-й авіаремонтний завод вважається стратегічним об’єктом оборонно-промислового комплексу Росії та вже потрапляв під атаку наприкінці 2024 року.
У Краснодарському краї під ударом знову опинилося Туапсе. Після вибухів на території місцевої нафтобази спалахнула масштабна пожежа. У соцмережах поширили кадри густого диму та вогню.
Туапсе є важливим логістичним вузлом для російської нафтової галузі. Тут розташований Туапсинський нафтопереробний завод компанії "Роснефть". Він єдиний НПЗ на узбережжі Чорного моря РФ, а також великий нафтовий термінал. Це вже п’ята масштабна атака на Туапсе за останній час.
У Воронежі гучно було в районі військового аеродрому "Балтімор". Місцеві жителі повідомляли про кілька гучних вибухів і задимлення.
На цій авіабазі базується 47-й гвардійський бомбардувальний полк РФ, оснащений винищувачами-бомбардувальниками Су-34. Саме ці літаки Росія активно використовує для ударів по українських містах та позиціях на фронті, зокрема для запуску керованих авіабомб. Аеродром розташований приблизно за 170 кілометрів від українського кордону.
Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "комбіновану атаку" та роботу ППО протягом усієї ночі.
За його словами, безпілотники нібито збивали в районах Севастопольської бухти, Фіолента та бухти Омега. Водночас жителі Сімферополя публікували відео вибухів, що свідчить про можливі атаки одразу в кількох районах півострова. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень у Криму наразі немає.
