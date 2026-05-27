Ніч потужних вибухів у Росії: під ударом авіазавод, стратегічний аеродром і нафтобаза

У ніч проти 27 травня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи, після яких виникли пожежі на об’єктах, пов’язаних з військовою та паливною інфраструктурою РФ. Російські Telegram-канали та місцеві чиновники повідомляли про атаки в Ростовській області, Краснодарському краї, Воронежі, а також у тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Таганрозі

У Таганрозі Ростовської області після серії вибухів було зафіксовано дим у районі 325-го авіаційного ремонтного заводу. Telegram-канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз геолокував місце займання поблизу підприємства.

Губернатор області Юрій Слюсарь заявив, що російська ППО нібито збила ракету, а уламки спричинили пожежу автомобілів на вулиці Ціолковського. Саме там розташований завод, який займається ремонтом та модернізацією військово-транспортних літаків РФ. Цей 325-й авіаремонтний завод вважається стратегічним об’єктом оборонно-промислового комплексу Росії та вже потрапляв під атаку наприкінці 2024 року.

Нова атака на нафтобазу Туапсе

У Краснодарському краї під ударом знову опинилося Туапсе. Після вибухів на території місцевої нафтобази спалахнула масштабна пожежа. У соцмережах поширили кадри густого диму та вогню.

Туапсе є важливим логістичним вузлом для російської нафтової галузі. Тут розташований Туапсинський нафтопереробний завод компанії "Роснефть". Він єдиний НПЗ на узбережжі Чорного моря РФ, а також великий нафтовий термінал. Це вже п’ята масштабна атака на Туапсе за останній час.

Удар по авіабазі "Балтімор" у Воронежі

У Воронежі гучно було в районі військового аеродрому "Балтімор". Місцеві жителі повідомляли про кілька гучних вибухів і задимлення.

На цій авіабазі базується 47-й гвардійський бомбардувальний полк РФ, оснащений винищувачами-бомбардувальниками Су-34. Саме ці літаки Росія активно використовує для ударів по українських містах та позиціях на фронті, зокрема для запуску керованих авіабомб. Аеродром розташований приблизно за 170 кілометрів від українського кордону.

Вибухи в Криму

Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Окупаційний глава Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "комбіновану атаку" та роботу ППО протягом усієї ночі.

За його словами, безпілотники нібито збивали в районах Севастопольської бухти, Фіолента та бухти Омега. Водночас жителі Сімферополя публікували відео вибухів, що свідчить про можливі атаки одразу в кількох районах півострова. Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень у Криму наразі немає.

