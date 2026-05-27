Ночь мощных взрывов в России: под ударом авиазавод, стратегический аэродром и нефтебаза

В ночь на 27 мая в нескольких регионах России раздались взрывы, после которых возникли пожары на объектах, связанных с военной и топливной инфраструктурой РФ. Российские Telegram-каналы и местные чиновники сообщали об атаках в Ростовской области, Краснодарском крае, Воронеже, а также во временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Таганроге

В Таганроге Ростовской области после серии взрывов был зафиксирован дым в районе 325-го авиационного ремонтного завода. Telegram-канал ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ геолоцировал место возгорания вблизи предприятия.

Губернатор области Юрий Слюсарь заявил, что российская ПВО якобы сбила ракету, а обломки повлекли за собой пожар автомобилей на улице Циолковского. Там расположен завод, который занимается ремонтом и модернизацией военно-транспортных самолетов РФ. Этот 325-й авиаремонтный завод считается стратегическим объектом оборонно-промышленного комплекса России и уже подвергался атаке в конце 2024 года.

Новая атака на нефтебазу Туапсе

В Краснодарском крае под ударом снова оказалось Туапсе. После взрывов на территории местной нефтебазы разразился масштабный пожар. В соцсетях распространили кадры густого дыма и огня.

Туапсе является важным логистическим узлом для российской нефтяной отрасли. Здесь расположен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть". Он единственный НПЗ на побережье Черного моря РФ, а также крупный нефтяной терминал. Это уже пятая масштабная атака на Туапсе за последнее время.

Удар по авиабазе "Балтимор" в Воронеже

В Воронеже громко было в районе военного аэродрома "Балтимор". Местные жители сообщали о нескольких громких взрывах и задымлениях.

На этой авиабазе базируется 47-й гвардейский бомбардировочный полк РФ, оснащенный истребителями-бомбардировщиками Су-34. Именно эти самолеты Россия активно использует для ударов по украинским городам и позициям на фронте, в частности, для запуска управляемых авиабомб. Аэродром расположен примерно в 170 километрах от украинской границы.

Взрывы в Крыму

Громко было и во временно оккупированном Крыму. Оккупационный глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о "комбинированной атаке" и работе ПВО в течение всей ночи.

По его словам, беспилотники якобы сбивали в районах Севастопольской бухты, Фиолента и Омега. В то же время, жители Симферополя публиковали видео взрывов, что свидетельствует о возможных атаках сразу в нескольких районах полуострова. Официального подтверждения масштабов повреждений в Крыму пока нет.

