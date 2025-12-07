Небезпечні руйнування після обстрілу рф Печенізькій греблі

Внаслідок обстрілу Печенізької греблі російськими військами на Харківщині було запроваджено тимчасові обмеження руху на двох автомобільних дорогах територіального значення. Йдеться про траси Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу Печеніг та Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка в районі Старого Салтова.

Рф вдарила по Печенізькій греблі

Обмеження ввели через суттєві пошкодження дорожньої інфраструктури, що створюють небезпеку для руху транспорту. Наразі на місці працюють профільні спеціалісти: проводяться обстеження ділянок, оцінка масштабів руйнувань та першочергові відновлювальні роботи.

Для транспорту організований альтернативний маршрут об’їзду через Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотомлю – Вовчанськ, що дозволяє зберегти транспортне сполучення в регіоні попри пошкодження об’єктів.

