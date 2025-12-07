Реанімаційне відділення у вогні: у Києві сталася пожежа

У Святошинському районі столиці рятувальники ДСНС ліквідували загоряння, що сталося в одному з медичних закладів. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:41 — вогонь виник у реанімаційному відділенні лікарні на вулиці Відпочинку. Про це повідомляє ДСНС України.

Пожежа у лікарні Києва

Площа займання становила приблизно 15 квадратних метрів. Пожежні оперативно прибули на місце й повністю загасили вогонь о 08:20. Під час ліквідації загоряння з будівлі евакуювали шістьох людей, серед них — двоє маломобільних пацієнтів, яким допомогли рятувальники.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

