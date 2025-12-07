Реанимационное отделение в огне: в Киеве произошел пожар

В Святошинском районе столицы спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание, которое произошло в одном из медицинских учреждений. Сообщение о пожаре поступило в 07:41 – огонь возник в реанимационном отделении больницы на улице Отдыха. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Пожар в больнице Киева

Площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место и полностью потушили огонь в 08:20. Во время ликвидации возгорания из здания эвакуировали шесть человек, среди них двое маломобильных пациентов, которым помогли спасатели.

Причины и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться правоохранительными органами.

