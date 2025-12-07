logo_ukra

The Telegraph: падіння Покровська — лише питання часу

The Telegraph пише, що навіть якщо Покровськ ще не впав, ситуація там критична й може змінитися будь-якої миті

7 грудня 2025, 07:30
Британська газета The Telegraph опублікувала матеріал, у якому зазначає, що битва за Покровськ стала переломним моментом у російсько-українській війні. Видання нагадує, що два роки тому Росія намагалася прорвати оборону класичними тактичними колонами з танками та піхотою, повторюючи сценарій Бахмута. Однак хід війни змінився: масове використання безпілотників робить скупчення військ надзвичайно вразливим і швидко знищуваним.

The Telegraph: падіння Покровська — лише питання часу

Зміна тактики росіян в Покровську

Саме тому російські сили змінили підхід і нині роблять ставку на малочисельні групи, які намагаються проникати в місто невеликими підрозділами по 3–5 осіб. За словами українського військового з позивним Навігатор, більшість таких диверсійних груп знищують одразу, хоча частина з них усе ж проривається.

The Telegraph із посиланням на український проєкт Deep State повідомляє, що російські війська наразі контролюють приблизно половину Покровська. Проте обрана тактика інфільтрації не дає можливості створити швидкий чи масштабний прорив, на який розраховувало командування РФ.

Видання також зазначає, що, попри розмови про важливість Покровська, його потенційне захоплення не відкриває для російської армії стратегічних можливостей для подальшого стрімкого наступу — ситуація нагадує Бахмут, захоплення якого також не принесло Росії оперативних переваг у регіоні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ввечері 6 грудня в російському Бєлгороді стався вибух, після якого в місті та найближчих населених пунктах зникло світло. Губернатор В’ячеслав Гладков повідомив про "приліт невстановленого боєприпасу", не уточнюючи його тип. Водночас бєлгородські журналісти висунули версію, що це була саме російська авіабомба, скинута власною авіацією. Про це повідомляє журналіст Дмитро Гордон з посиланням на "Пепел".



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/12/06/pokrovsk-the-city-that-changed-the-war-ukraine/
