The Telegraph: падіння Покровська — лише питання часу

Британська газета The Telegraph опублікувала матеріал, у якому зазначає, що битва за Покровськ стала переломним моментом у російсько-українській війні. Видання нагадує, що два роки тому Росія намагалася прорвати оборону класичними тактичними колонами з танками та піхотою, повторюючи сценарій Бахмута. Однак хід війни змінився: масове використання безпілотників робить скупчення військ надзвичайно вразливим і швидко знищуваним.

Зміна тактики росіян в Покровську

Саме тому російські сили змінили підхід і нині роблять ставку на малочисельні групи, які намагаються проникати в місто невеликими підрозділами по 3–5 осіб. За словами українського військового з позивним Навігатор, більшість таких диверсійних груп знищують одразу, хоча частина з них усе ж проривається.

The Telegraph із посиланням на український проєкт Deep State повідомляє, що російські війська наразі контролюють приблизно половину Покровська. Проте обрана тактика інфільтрації не дає можливості створити швидкий чи масштабний прорив, на який розраховувало командування РФ.

Видання також зазначає, що, попри розмови про важливість Покровська, його потенційне захоплення не відкриває для російської армії стратегічних можливостей для подальшого стрімкого наступу — ситуація нагадує Бахмут, захоплення якого також не принесло Росії оперативних переваг у регіоні.

