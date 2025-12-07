У Бєлгороді впала російська авіабомба: місто повністю знеструмлено

Увечері 6 грудня в російському Бєлгороді стався вибух, після якого в місті та найближчих населених пунктах зникло світло. Губернатор В’ячеслав Гладков повідомив про "приліт невстановленого боєприпасу", не уточнюючи його тип. Водночас бєлгородські журналісти висунули версію, що це була саме російська авіабомба, скинута власною авіацією. Про це повідомляє журналіст Дмитро Гордон з посиланням на "Пепел".

Вибухи у Бєлграді

Як пише місцеве видання "Пепел", боєприпас впав біля електропідстанції на Сторожевій вулиці. Саме через це, за даними ЗМІ, перед вибухом не увімкнулась повітряна тривога та не було жодних попереджень про нібито проліт українських дронів. Жителі району розповідають, що незадовго до вибуху чули гул російського літака, який летів у напрямку кордону з Україною.

Медіа наголошують, що це черговий випадок так званого "самообстрілу" — коли російські боєприпаси вибухають на території РФ через помилки власних військових.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії продовжуються масштабні перебої в роботі цивільних аеропортів після нової хвилі ударів українських дронів. Як повідомляє Дзеркало тижня, до вже заблокованого Волгограда додалися ще чотири російські міста — Саратов, Владикавказ, Грозний та Магас. Усі вони одночасно призупинили роботу, накрившись режимом "Ковер", який вводять у разі загрози атаки з повітря.

Окремо під удар потрапив район Саратова — поблизу міста розташована авіабаза Енгельс, де базується російська стратегічна авіація, що регулярно завдає ракетних ударів по Україні. Саме туди, за даними місцевих жителів, прямували українські безпілотники. У соцмережах масово з’являються відео прольоту дронів, зняті неподалік від місцевої нафтобази.

