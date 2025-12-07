Рубрики
Ткачова Марія
Вечером 6 декабря в российском Белгороде произошел взрыв, после которого в городе и близлежащих населенных пунктах исчез свет. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о "прилете неустановленного боеприпаса", не уточняя его тип. В то же время белгородские журналисты выдвинули версию, что это была именно российская авиабомба, свергнутая собственной авиацией. Об этом сообщает журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на "Пепел".
Взрывы в Белграде
Как пишет местное издание "Пепел", боеприпас упал у электроподстанции на Сторожевой улице. Именно поэтому, по данным СМИ, перед взрывом не включилась воздушная тревога и не было никаких предупреждений о якобы пролете украинских дронов. Жители района рассказывают, что незадолго до взрыва слышали гул российского самолета, летевшего в направлении границы с Украиной.
Медиа подчеркивают, что это очередной случай так называемого самообстрела — когда российские боеприпасы взрываются на территории РФ из-за ошибок собственных военных.