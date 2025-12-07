Вечером 6 декабря в российском Белгороде произошел взрыв, после которого в городе и близлежащих населенных пунктах исчез свет. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о "прилете неустановленного боеприпаса", не уточняя его тип. В то же время белгородские журналисты выдвинули версию, что это была именно российская авиабомба, свергнутая собственной авиацией. Об этом сообщает журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на "Пепел".

Взрывы в Белграде

Как пишет местное издание "Пепел", боеприпас упал у электроподстанции на Сторожевой улице. Именно поэтому, по данным СМИ, перед взрывом не включилась воздушная тревога и не было никаких предупреждений о якобы пролете украинских дронов. Жители района рассказывают, что незадолго до взрыва слышали гул российского самолета, летевшего в направлении границы с Украиной.

Медиа подчеркивают, что это очередной случай так называемого самообстрела — когда российские боеприпасы взрываются на территории РФ из-за ошибок собственных военных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России продолжаются масштабные перебои в работе гражданских аэропортов после новой волны ударов украинских дронов. Как сообщает Зеркало недели, к уже заблокированному Волгограду добавились еще четыре российских города — Саратов, Владикавказ, Грозный и Магас. Все они одновременно приостановили работу, накрывшись режимом "Ковер", который вводится в случае угрозы атаки с воздуха.

Отдельно под удар попал район Саратова — вблизи города расположена авиабаза Энгельс, где базируется российская стратегическая авиация, регулярно наносит ракетные удары по Украине. Именно туда, по данным местных жителей, направлялись украинские беспилотники. В соцсетях массово появляются видео пролета дронов, снятые недалеко от местной нефтебазы.

