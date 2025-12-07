logo_ukra

BTC/USD

89494

ETH/USD

3046.48

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Авіаційний хаос у РФ: вже п’ять міст заблокували аеропорти через дрони ЗСУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Авіаційний хаос у РФ: вже п’ять міст заблокували аеропорти через дрони ЗСУ

Росії різко зросла кількість паралізованих аеропортів — одразу кілька великих міст «лягли під коври» після ударів українських дронів

7 грудня 2025, 02:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії продовжуються масштабні перебої в роботі цивільних аеропортів після нової хвилі ударів українських дронів. Як повідомляє Дзеркало тижня, до вже заблокованого Волгограда додалися ще чотири російські міста — Саратов, Владикавказ, Грозний та Магас. Усі вони одночасно призупинили роботу, накрившись режимом "Ковер", який вводять у разі загрози атаки з повітря.

Авіаційний хаос у РФ: вже п’ять міст заблокували аеропорти через дрони ЗСУ

Аеропорти в рф не працюють

Окремо під удар потрапив район Саратова — поблизу міста розташована авіабаза Енгельс, де базується російська стратегічна авіація, що регулярно завдає ракетних ударів по Україні. Саме туди, за даними місцевих жителів, прямували українські безпілотники. У соцмережах масово з’являються відео прольоту дронів, зняті неподалік від місцевої нафтобази.

Підозри на атаку викликали масштабну реакцію російських служб: закривали повітряний простір, зупиняли виліт і посадки, а також переводили аеропорти в режим простою. Таким чином кількість російських авіагаваней, що одночасно не працюють, перетворилася на цілий "квинтет", що паралізував рух у великій частині Півдня та Поволжя.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що РБК-Україна, посилаючись на російські джерела, повідомляє про атаку невідомих дронів на території Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, удар було завдано по порту Темрюк, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.
У російських пабліках з’являються повідомлення про можливе загоряння паливних резервуарів, однак підтвердження цієї інформації наразі немає. Окремі Telegram-канали зазначають, що в порту Темрюк функціонує морський термінал з перевантаження нафтопродуктів, де здійснюється приймання, зберігання та відвантаження пального. Офіційних коментарів російської влади поки не надходило.    



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/znua_live/229893
Теги:

Новини

Всі новини