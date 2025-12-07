Авиационный хаос в РФ: уже пять городов заблокировали аэропорты из-за дронов ВСУ

В России продолжаются масштабные перебои в работе гражданских аэропортов после новой волны ударов украинских дронов. Как сообщает Зеркало недели, к уже заблокированному Волгограду добавились еще четыре российских города — Саратов, Владикавказ, Грозный и Магас. Все они одновременно приостановили работу, накрывшись режимом "Ковер", который вводится в случае угрозы атаки с воздуха.

Аэропорты в рф не работают

Отдельно под удар попал район Саратова — вблизи города расположена авиабаза Энгельс, где базируется российская стратегическая авиация, регулярно наносит ракетные удары по Украине. Именно туда, по данным местных жителей, направлялись украинские беспилотники. В соцсетях массово появляются видео пролета дронов, снятые недалеко от местной нефтебазы.

Подозрения на атаку вызвали масштабную реакцию российских служб: закрывали воздушное пространство, останавливали вылет и посадки, а также переводили аэропорты в режим простоя. Таким образом, количество российских авиагаваней, одновременно не работающих, превратилось в целый "квинтет", парализовавший движение в большой части Юга и Поволжья.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что РБК-Украина, ссылаясь на российские источники, сообщает об атаке неизвестных дронов на территории Краснодарского края РФ. По предварительной информации, удар был нанесен по порту Темрюк, после чего на объекте вспыхнул пожар.

В российских пабликах появляются сообщения о возможном возгорании топливных резервуаров, однако подтверждения этой информации пока нет. Отдельные Telegram-каналы отмечают, что в порту Темрюк функционирует морской терминал по перегрузке нефтепродуктов, где осуществляется прием, хранение и отгрузка горючего. Официальных комментариев российских властей пока не поступало.

