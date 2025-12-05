logo_ukra

В Росії паніка: нічна атака невідомих дронів
В Росії паніка: нічна атака невідомих дронів

У російському Темрюку спалахнула пожежа після атаки невідомих дронів по території морського порту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські джерела

5 грудня 2025, 03:10
Автор:
Ткачова Марія

РБК-Україна, посилаючись на російські джерела, повідомляє про атаку невідомих дронів на території Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, удар було завдано по порту Темрюк, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.

В Росії паніка: нічна атака невідомих дронів

Дронова атака по Росії

У російських пабліках з’являються повідомлення про можливе загоряння паливних резервуарів, однак підтвердження цієї інформації наразі немає. Окремі Telegram-канали зазначають, що в порту Темрюк функціонує морський термінал з перевантаження нафтопродуктів, де здійснюється приймання, зберігання та відвантаження пального.

Офіційних коментарів російської влади поки не надходило.    

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Ситуація в Мирнограді на Донеччині стрімко наближається до критичної. Російські війська одночасно тиснуть з кількох напрямків, перехоплюють підходи до міста й прострілюють основні шляхи забезпечення. Фактично Мирноград опинився в напівкільці, а будь-яка спроба організованого відходу пов’язана з великими втратами.

За оцінками аналітиків та актуальними мапами бойових дій, російські сили просунулися в районі Балагана, Новоекономічного та Рівного, а також уздовж доріг, що з’єднують Покровськ із Мирноградом і прилеглими населеними пунктами. Це створює загрозу повної ізоляції українських підрозділів. У разі падіння або блокування Мирнограда під ударом опиняться наступні населені пункти — Добропілля, Білицьке, Ганнівка, а далі — Костянтинівка та Краматорськ, що ускладнить утримання всієї лінії Слов’янськ–Краматорськ–Костянтинівка.



Джерело: https://t.me/RBC_ua_news/173244
