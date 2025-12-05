В Росії паніка: нічна атака невідомих дронів

РБК-Україна, посилаючись на російські джерела, повідомляє про атаку невідомих дронів на території Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, удар було завдано по порту Темрюк, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.

Дронова атака по Росії

У російських пабліках з’являються повідомлення про можливе загоряння паливних резервуарів, однак підтвердження цієї інформації наразі немає. Окремі Telegram-канали зазначають, що в порту Темрюк функціонує морський термінал з перевантаження нафтопродуктів, де здійснюється приймання, зберігання та відвантаження пального.

Офіційних коментарів російської влади поки не надходило.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Ситуація в Мирнограді на Донеччині стрімко наближається до критичної. Російські війська одночасно тиснуть з кількох напрямків, перехоплюють підходи до міста й прострілюють основні шляхи забезпечення. Фактично Мирноград опинився в напівкільці, а будь-яка спроба організованого відходу пов’язана з великими втратами.





За оцінками аналітиків та актуальними мапами бойових дій, російські сили просунулися в районі Балагана, Новоекономічного та Рівного, а також уздовж доріг, що з’єднують Покровськ із Мирноградом і прилеглими населеними пунктами. Це створює загрозу повної ізоляції українських підрозділів. У разі падіння або блокування Мирнограда під ударом опиняться наступні населені пункти — Добропілля, Білицьке, Ганнівка, а далі — Костянтинівка та Краматорськ, що ускладнить утримання всієї лінії Слов’янськ–Краматорськ–Костянтинівка.

