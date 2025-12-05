В России паника: ночная атака неизвестных дронов

РБК-Украина, ссылаясь на российские источники, сообщает об атаке неизвестных дронов на территории Краснодарского края РФ. По предварительной информации, удар был нанесен по порту Темрюк, после чего на объекте вспыхнул пожар.

Дроновая атака по России

В российских пабликах появляются сообщения о возможном возгорании топливных резервуаров, однако подтверждения этой информации пока нет. Отдельные Telegram-каналы отмечают, что в порту Темрюк функционирует морской терминал по перегрузке нефтепродуктов, где осуществляется прием, хранение и отгрузка горючего.

Официальных комментариев российских властей пока не поступало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ситуация в Мирнограде на Донетчине стремительно приближается к критической. Российские войска одновременно давят по нескольким направлениям, перехватывают подходы к городу и простреливают основные пути обеспечения. Фактически Мирноград оказался в полукольце, а любая попытка организованного ухода связана с большими потерями.





По оценкам аналитиков и актуальным картам боевых действий, российские силы продвинулись в районе Балагана, Новоэкономического и Ровно, а также вдоль дорог, соединяющих Покровск с Мирноградом и близлежащими населенными пунктами. Это создает угрозу полной изоляции украинских подразделений. В случае падения или блокировки Мирнограда под ударом окажутся следующие населенные пункты — Доброполье, Белицкое, Ганновка, а дальше — Константиновка и Краматорск, что усложнит удержание всей линии Славянск-Краматорск-Константиновка.

