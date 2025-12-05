logo

Война с Россией В России паника: ночная атака неизвестных дронов
В России паника: ночная атака неизвестных дронов

В российском Темрюке вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов по территории морского порта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские источники

5 декабря 2025, 03:10
Ткачова Марія

РБК-Украина, ссылаясь на российские источники, сообщает об атаке неизвестных дронов на территории Краснодарского края РФ. По предварительной информации, удар был нанесен по порту Темрюк, после чего на объекте вспыхнул пожар.    

В России паника: ночная атака неизвестных дронов

Дроновая атака по России

В российских пабликах появляются сообщения о возможном возгорании топливных резервуаров, однако подтверждения этой информации пока нет. Отдельные Telegram-каналы отмечают, что в порту Темрюк функционирует морской терминал по перегрузке нефтепродуктов, где осуществляется прием, хранение и отгрузка горючего.

Официальных комментариев российских властей пока не поступало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ситуация в Мирнограде на Донетчине стремительно приближается к критической. Российские войска одновременно давят по нескольким направлениям, перехватывают подходы к городу и простреливают основные пути обеспечения. Фактически Мирноград оказался в полукольце, а любая попытка организованного ухода связана с большими потерями.

По оценкам аналитиков и актуальным картам боевых действий, российские силы продвинулись в районе Балагана, Новоэкономического и Ровно, а также вдоль дорог, соединяющих Покровск с Мирноградом и близлежащими населенными пунктами. Это создает угрозу полной изоляции украинских подразделений. В случае падения или блокировки Мирнограда под ударом окажутся следующие населенные пункты — Доброполье, Белицкое, Ганновка, а дальше — Константиновка и Краматорск, что усложнит удержание всей линии Славянск-Краматорск-Константиновка.



Источник: https://t.me/RBC_ua_news/173244
