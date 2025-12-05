Яке місто вже зараз майже оточено росіянами: вирішальні бої

Ситуація в Мирнограді на Донеччині стрімко наближається до критичної. Російські війська одночасно тиснуть з кількох напрямків, перехоплюють підходи до міста й прострілюють основні шляхи забезпечення. Фактично Мирноград опинився в напівкільці, а будь-яка спроба організованого відходу пов’язана з великими втратами.

Мирноград майже в оточенні окупантів

За оцінками аналітиків та актуальними мапами бойових дій, російські сили просунулися в районі Балагана, Новоекономічного та Рівного, а також уздовж доріг, що з’єднують Покровськ із Мирноградом і прилеглими населеними пунктами. Це створює загрозу повної ізоляції українських підрозділів. У разі падіння або блокування Мирнограда під ударом опиняться наступні населені пункти — Добропілля, Білицьке, Ганнівка, а далі — Костянтинівка та Краматорськ, що ускладнить утримання всієї лінії Слов’янськ–Краматорськ–Костянтинівка.

Мирноград — невелике шахтарське місто за кілька кілометрів західніше від Покровська, до вторгнення тут проживало близько 40 тисяч людей. Місто лежить на важливій транспортній артерії, тож його фактичне оточення стає для Росії можливістю проламати черговий оборонний рубіж і розхитати всю західну частину фронту в області.

Військовий, який зараз перебуває в місті, описує ситуацію як критичну вже сьогодні й припускає, що за один-два тижні вона може перейти в фазу повного колапсу. За його словами, російські підрозділи закріплюються на нових позиціях, активно використовують артилерію, міномети та авіабомби. КАБи й ФАБи працюють щодня, зносячи будинки до фундаменту, руйнуючи цілі квартали, а укриття не завжди витримують потужність ударів.

До Мирнограда військовий заходив пішки ще на початку минулого місяця, і вже тоді логістика була зірвана. Зараз забезпечення стало ще гіршим: закінчується пальне, ускладнюється доставка харчів, підняти дрони дедалі важче. Окремим групам вдавалося залишити місто, але ті, хто рухався слідом, потрапляли під щільний вогонь. Вихід із міста боєць описує як "надзвичайно складний і кривавий".

Особливо гострою є проблема медичної евакуації. За його словами, у Мирнограді залишається багато поранених, окремі з них — понад сто днів без можливості виїхати. За весь час його перебування в місті вдалося винести лише одного пораненого. На думку військового, набагато логічніше було б вчасно вивести підрозділи з найнебезпечніших ділянок і посилити оборону на наступних рубежах, а не "класти людей" у фактично відрізаному місті.

Окремо він говорить про наслідки провалу оборони Покровська. За його словами, одна з бригад на тому напрямку подала некоректну інформацію про прорив ворога: офіційно ситуацію не визнали, тож командування втратило час, який міг би бути використаний для контратаки та зачистки. Аналітики також вказують на хронічну нестачу піхоти, через що частини змушені були самі ухвалювати рішення про відхід, часто без належної координації з вищими штабами. У результаті виникла пастка: одні підрозділи вже відступили, інші ще не зайняли їхні позиції, а у звітах оборона формально "утримувалась".

Критична ситуація стосується не лише військових — у Мирнограді досі залишаються цивільні, зокрема діти. На тлі цього Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнає: Україна проходить надзвичайно складний етап оборони Покровсько-Мирноградської агломерації. За його словами, бої тривають, українські підрозділи утримують окремі райони Покровська та Мирнограда, а пріоритетом є збереження логістики, контрбатарейна боротьба, протидія БПЛА та організація медевакуації.

За оцінками НАТО, Мирноград перебуває в практично повному оточенні, лишається лише вузький коридор, що теоретично може бути використаний для виходу частини сил, але знаходиться під щільним вогневим контролем. Покровськ, за даними Альянсу, більш ніж на 95% контролюється російськими військами, українські бійці тримаються лише на окремих ділянках.

Водночас партнери фіксують: Україна готується до оборони на наступних рубежах у разі падіння Мирнограда та Покровська — посилюються позиції, переглядаються маршрути постачання, створюються резервні лінії. Те, як розвиватиметься ситуація в Мирнограді найближчими тижнями, може визначити хід боїв на заході Донеччини.

