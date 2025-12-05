Ситуация в Мирнограде Донецкой области стремительно приближается к критической. Российские войска одновременно давят по нескольким направлениям, перехватывают подходы к городу и простреливают основные пути обеспечения. Фактически Мирноград оказался в полукольце, а любая попытка организованного ухода связана с большими потерями.

Мирноград практически в окружении оккупантов

По оценкам аналитиков и актуальным картам боевых действий, российские силы продвинулись в районе Балагана, Новоэкономического и Ровно, а также вдоль дорог, соединяющих Покровск с Мирноградом и близлежащими населенными пунктами. Это создает угрозу полной изоляции украинских подразделений. В случае падения или блокировки Мирнограда под ударом окажутся следующие населенные пункты — Доброполье, Белицкое, Ганновка, а дальше — Константиновка и Краматорск, что усложнит удержание всей линии Славянск-Краматорск-Константиновка.

Мирноград — небольшой шахтерский город в нескольких километрах западнее Покровска, до вторжения здесь проживало около 40 тысяч человек. Город лежит на важной транспортной артерии, поэтому его фактическое свита становится для России возможностью проломить очередной оборонительный рубеж и расшатать всю западную часть фронта в области.

Находящийся в городе военный описывает ситуацию как критическую уже сегодня и предполагает, что через одну-две недели она может перейти в фазу полного коллапса. По его словам, российские подразделения закрепляются на новых позициях, активно используют артиллерию, минометы и авиабомбы. КАБ и ФАБ работают ежедневно, снося дома к фундаменту, разрушая целые кварталы, а укрытия не всегда выдерживают мощность ударов.

В Мирноград военный заходил пешком еще в начале прошлого месяца, и уже тогда логистика была сорвана. Сейчас обеспечение стало еще хуже: заканчивается горючее, усложняется доставка продовольствия, поднять дроны все труднее. Отдельным группам удавалось покинуть город, но те, кто следовал, попадали под плотный огонь. Выход из города боец описывает как "чрезвычайно сложный и кровавый".

Особенно острой проблема медицинской эвакуации. По его словам, в Мирнограде остается много раненых, некоторые из них более ста дней без возможности уехать. За все время его пребывания в городе удалось вынести только одного раненого. По мнению военного, гораздо логичнее было бы вовремя вывести подразделения из самых опасных участков и усилить оборону на следующих рубежах, а не "ложить людей" в фактически отрезанном городе.

Отдельно он говорит о последствиях провала Покровской обороны. По его словам, одна из бригад на том направлении предоставила некорректную информацию о прорыве врага: официально ситуацию не признали, поэтому командование потеряло время, которое могло бы быть использовано для контратаки и зачистки. Аналитики также указывают на хроническую нехватку пехоты, из-за чего части вынуждены были сами принимать решения об уходе, часто без должной координации с высшими штабами. В результате возникла ловушка: одни подразделения уже отступили, другие еще не заняли их позиции, а в отчетах оборона формально содержалась.

Критическая ситуация касается не только военных — в Мирнограде до сих пор остаются гражданские, в том числе дети. На фоне этого Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признает, что Украина проходит чрезвычайно сложный этап обороны Покровско-Мирноградской агломерации. По его словам, бои продолжаются, украинские подразделения содержат отдельные районы Покровска и Мирнограда, а приоритетом есть сохранение логистики, контрбатарейная борьба, противодействие БПЛА и организация медевакуации.

По оценкам НАТО, Мирноград находится практически в полном окружении, остается лишь узкий коридор, который теоретически может быть использован для выхода части сил, но находится под плотным огневым контролем. Покровск, по данным Альянса, более чем на 95% контролируется российскими войсками, украинские бойцы держатся только на отдельных участках.

В то же время, партнеры фиксируют: Украина готовится к обороне на следующих рубежах в случае падения Мирнограда и Покровска — усиливаются позиции, пересматриваются маршруты поставок, создаются резервные линии. То, как будет развиваться ситуация в Мирнограде в ближайшие недели, может определить ход боев на западе Донбасса.

