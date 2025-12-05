Можливий колапс: Костенко попереджає про критичний дефіцит мобілізації

Народний депутат та секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко в ефірі Radio NV оцінив стан фронту та окреслив необхідність кадрових і системних змін після відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Він наголосив, що щомісячний призов близько 30 тисяч осіб сьогодні забезпечує лише половину реальної потреби Сил оборони у людському ресурсі.

Костенко про мобілізацію в Україні

Коментуючи заяви очільника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута про стратегічну кризу та ризик колапсу на фронті, Костенко зазначив, що ситуація дійсно складна: противник подекуди просувається та тисне на українську лінію оборони. Хоча ці зміни наразі залишаються на тактичному рівні, тривала сукупність таких втрат може призвести до значно серйозніших наслідків.

За його словами, російські війська зберігають інтенсивність бойових дій, схожу до минулого року, зазнаючи великих втрат, але при цьому захоплюючи невеликі території. Тому Україна має робити все можливе, щоб не дозволити ворогу просуватися далі та не допустити виснаження власних резервів.

Костенко підкреслив, що ключовим викликом залишається мобілізація. Він наголосив, що розмови про "правильний розподіл" наявного особового складу не вирішують проблему нестачі людей. На його думку, неможливо професійно утримати фронт, намагаючись розподілити обмежену кількість військових між великою кількістю бригад та напрямків. Резерви мають стратегічне значення, і без їхнього регулярного поповнення Україна не зможе повернути ініціативу та своєчасно реагувати на ділянки, де оборона просідає.

Політик також зазначив, що після відставки Єрмака будуть ухвалені нові кадрові рішення, які мають посилити керування сектором безпеки та оборони.

