logo_ukra

BTC/USD

92031

ETH/USD

3122.65

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Коваленко про наслідки для України після завершення війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Коваленко про наслідки для України після завершення війни

Керівник ЦПД РНБО Коваленко висловив роздуми про масштаби людських втрат, які принесла російська агресія, та наголосив на важливості збереження емпатії після завершення війни

4 грудня 2025, 21:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Андрій Коваленко заявив, що наслідки російської агресії вимірюються не лише зруйнованими містами, а й тисячами зламаних людських доль. Він підкреслює, що війна забрала життя, можливості, майбутні родини та творчі історії, які могли б існувати, якби не дії керівництва Росії та підтримка суспільства, яке дозволило це статися.

Коваленко про наслідки для України після завершення війни

Наслідки війни для України

Коваленко зазначає, що здатність співчувати іншим, здається, залишилася поза увагою російського суспільства, адже воно не замислюється над тим, яких масштабів втрат зазнає Україна. За його словами, зруйновані міста, знищені родини та дитячі життя стали символом болю, який російська армія принесла на українську землю.

Він згадав події 2022–2023 років, коли особисто бачив імпровізовані поховання у дворах, зруйновані будинки та могили цивільних. На його думку, це нагадування про те, що трагедія триває щодня, і її причиною є політичні рішення однієї держави та її керівництва.

Коваленко вважає, що після завершення війни українці зіткнуться з необхідністю колективно прожити національний біль, коли емоції від довгоочікуваного миру поєднаються з усвідомленням масштабів втрат. Він наголосив, що суспільству важливо зберегти емпатію та не дозволити війні позбавити українців людяності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі"  повідомляв про те, що у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України здійснили точковий удар по заводу "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ. Підприємство є одним із ключових елементів російського військово-промислового комплексу, адже забезпечує виробництво понад мільйона тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри щороку. Ці компоненти використовують у створенні вибухових речовин і боєприпасів, а також у забезпеченні низки оборонних підприємств Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/akovalenko1989/10141
Теги:

Новини

Всі новини