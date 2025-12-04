Коваленко про наслідки для України після завершення війни

Андрій Коваленко заявив, що наслідки російської агресії вимірюються не лише зруйнованими містами, а й тисячами зламаних людських доль. Він підкреслює, що війна забрала життя, можливості, майбутні родини та творчі історії, які могли б існувати, якби не дії керівництва Росії та підтримка суспільства, яке дозволило це статися.

Наслідки війни для України

Коваленко зазначає, що здатність співчувати іншим, здається, залишилася поза увагою російського суспільства, адже воно не замислюється над тим, яких масштабів втрат зазнає Україна. За його словами, зруйновані міста, знищені родини та дитячі життя стали символом болю, який російська армія принесла на українську землю.

Він згадав події 2022–2023 років, коли особисто бачив імпровізовані поховання у дворах, зруйновані будинки та могили цивільних. На його думку, це нагадування про те, що трагедія триває щодня, і її причиною є політичні рішення однієї держави та її керівництва.

Коваленко вважає, що після завершення війни українці зіткнуться з необхідністю колективно прожити національний біль, коли емоції від довгоочікуваного миру поєднаються з усвідомленням масштабів втрат. Він наголосив, що суспільству важливо зберегти емпатію та не дозволити війні позбавити українців людяності.

