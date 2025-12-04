Пожежа на оборонному хімзаводі РФ після удару Сил оборони України

У ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України здійснили точковий удар по заводу "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ. Підприємство є одним із ключових елементів російського військово-промислового комплексу, адже забезпечує виробництво понад мільйона тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри щороку. Ці компоненти використовують у створенні вибухових речовин і боєприпасів, а також у забезпеченні низки оборонних підприємств Росії.

Наслідки вибухів в рф

За даними Сил оборони, уражено один із виробничих цехів, після чого на території об’єкта виникла пожежа. Операція була спрямована на зниження наступального потенціалу противника та обмеження його можливостей здійснювати ракетно-бомбові удари по Україні.

Крім того, українська сторона підтвердила результативність удару по скупченню російських військових на полігоні поблизу Докучаєвська на тимчасово окупованій частині Донецької області. Підтверджені втрати противника становлять близько 60 осіб убитими та пораненими.

У Силах оборони підкреслюють, що подібні операції спрямовані на подальше послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії та примушення її до припинення агресії проти України.

