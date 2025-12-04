Арестович заявляє про необхідність іншого президента України задля підписання миру

Олексій Арестович висловив думку, що позиція Сполучених Штатів щодо української влади стає жорсткішою, і що Вашингтон готовий ефективніше впливати на українських посадовців, якщо дипломатичні механізми не спрацьовують. На його переконання, головним завданням адміністрації Дональда Трампа є досягнення домовленостей про припинення війни.

Арестович про Україну

Арестович стверджує, що Кремль не розглядає можливості підписання будь-яких угод із чинним президентом Володимиром Зеленським. На його думку, внутрішня позиція Зеленського ослабла, а нещодавні корупційні скандали лише посилили політичний тиск. Він вважає, що ці події можуть прискорити зміну керівництва в Україні, і підписання можливих домовленостей у майбутньому відбуватиметься вже за участі його наступників.

Арестович також заявляє, що українська політична система має давні структурні проблеми, які лише загострилися на тлі повномасштабної війни. На його думку, за роки незалежності Україна втратила частину свого економічного і військового потенціалу, а залежність від західних партнерів зросла.

Він наголошує, що інтереси ЄС і НАТО значною мірою визначаються потребою стримувати Росію, і що Україна, за його словами, виконує цю роль навіть ціною власних ресурсів і людського потенціалу. Арестович зазначає, що ключове питання — у тому, чого прагнуть самі громадяни України.

Також він стверджує, що в українському гуманітарному секторі в 1990-х сформувалася залежність від іноземних грантових структур, що вплинуло на характер і зміст суспільних наративів. На його думку, це призвело до закріплення двополярної моделі вибору — проросійського або прозахідного — тоді як, за його словами, країні потрібна власна, окрема стратегія розвитку.

Арестович упевнений, що довготривалий мир і стабільність можливі лише за умови появи такого "третього шляху" — проукраїнської моделі, яка виходить за межі існуючої політичної парадигми.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат Дмитро Разумков повідомив, що голосував проти державного бюджету на 2026 рік, оскільки в документі передбачено збільшення виплат для парламентарів. За його словами, фракція "Розумної Політики" також не підтримала ухвалення бюджету через цю норму.