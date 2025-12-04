Алексей Арестович выразил мнение, что позиция Соединенных Штатов по отношению к украинской власти ужесточается, и что Вашингтон готов эффективнее влиять на украинских чиновников, если дипломатические механизмы не срабатывают. По его убеждению, главной задачей администрации Дональда Трампа является достижение договоренностей о прекращении войны.

Арестович про Украину

Арестович утверждает, что Кремль не рассматривает возможность подписания каких-либо соглашений с действующим президентом Владимиром Зеленским. По его мнению, внутренняя позиция Зеленского ослабла, а недавние коррупционные скандалы лишь усугубили политическое давление. Он считает, что эти события могут ускорить смену руководства в Украине и подписание возможных договоренностей в будущем будет происходить уже при участии его преемников.

Арестович также заявляет, что у украинской политической системы есть давние структурные проблемы, которые только обострились на фоне полномасштабной войны. По его мнению, за годы независимости Украина лишилась части своего экономического и военного потенциала, а зависимость от западных партнеров возросла.

Он отмечает, что интересы ЕС и НАТО в значительной степени определяются потребностью сдерживать Россию и что Украина, по его словам, выполняет эту роль даже ценой собственных ресурсов и человеческого потенциала. Арестович отмечает, что ключевой вопрос состоит в том, к чему стремятся сами граждане Украины.

Также он утверждает, что в украинском гуманитарном секторе в 1990-х сформировалась зависимость от иностранных грантовых структур, что повлияло на характер и содержание общественных нарративов. По его мнению, это привело к закреплению двухполярной модели выбора — пророссийского или прозападного — в то время как, по его словам, стране нужна собственная отдельная стратегия развития.

Арестович уверен, что долговременный мир и стабильность возможны только при появлении такого "третьего пути" — проукраинской модели, которая выходит за рамки существующей политической парадигмы.

