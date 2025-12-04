logo

Пожар на оборонном химзаводе РФ после удара Сил обороны Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Пожар на оборонном химзаводе РФ после удара Сил обороны Украины

Украинские Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших химических предприятий России, производящему ключевые компоненты для взрывчатых веществ и боеприпасов

4 декабря 2025, 21:35
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 4 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли точечный удар по заводу "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае РФ. Предприятие является одним из ключевых элементов российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего производство более миллиона тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры ежегодно. Эти компоненты используются в создании взрывчатых веществ и боеприпасов, а также в обеспечении ряда оборонных предприятий России.

Пожар на оборонном химзаводе РФ после удара Сил обороны Украины

Последствия взрывов в рф

По данным Сил обороны, поражен один из производственных цехов, после чего на территории объекта возник пожар. Операция была направлена на понижение наступательного потенциала противника и ограничение его возможностей осуществлять ракетно-бомбовые удары по Украине.

Кроме того, украинская сторона подтвердила результативность удара по скоплению российских военных на полигоне вблизи Докучаевска на временно оккупированной части Донецкой области. Подтвержденные потери противника составляют около 60 человек убитыми и ранеными.

В Силах обороны подчеркивают, что подобные операции направлены на дальнейшее ослабление военно-экономического потенциала России и принуждение к прекращению агрессии против Украины.

В Силах обороны подчеркивают, что подобные операции направлены на дальнейшее ослабление военно-экономического потенциала России и принуждение к прекращению агрессии против Украины.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/32204
