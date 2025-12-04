Андрей Коваленко заявил, что последствия российской агрессии измеряются не только разрушенными городами, но и тысячами сломанных человеческих судеб. Он подчеркивает, что война унесла жизнь, возможности, будущие семьи и творческие истории, которые могли бы существовать, если бы не действия руководства России и поддержка общества, позволившего это произойти.

Последствия войны для Украины

Коваленко отмечает, что способность сочувствовать другим, кажется, осталась без внимания российского общества, ведь оно не задумывается над тем, какие масштабы понесет Украина. По его словам, разрушенные города, уничтоженные семьи и детские жизни стали символом боли, которую российская армия принесла на украинскую землю.

Он вспомнил о событиях 2022–2023 годов, когда лично видел импровизированные захоронения во дворах, разрушенные дома и могилы гражданских. По его мнению, это напоминание о том, что трагедия продолжается каждый день, и ее причиной являются политические решения одного государства и его руководства.

Коваленко считает, что после окончания войны украинцы столкнутся с необходимостью коллективно прожить национальную боль, когда эмоции от долгожданного мира соединятся с осознанием масштабов потерь. Он подчеркнул, что обществу важно сохранить эмпатию и не разрешить войне лишить украинцев человечности.

