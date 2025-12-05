logo

Возможный коллапс: Костенко предупреждает о критическом дефиците мобилизации
Возможный коллапс: Костенко предупреждает о критическом дефиците мобилизации

Народный депутат Роман Костенко заявил, что нынешние темпы мобилизации покрывают только половину потребностей фронта, и без непопулярных решений ситуация может ухудшиться

5 декабря 2025, 00:57
Автор:
Ткачова Марія

Народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в эфире Radio NV оценил состояние фронта и наметил необходимость кадровых и системных изменений после отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Он отметил, что ежемесячный призыв около 30 тысяч человек сегодня обеспечивает лишь половину реальной потребности сил обороны в человеческом ресурсе.

Возможный коллапс: Костенко предупреждает о критическом дефиците мобилизации

Костенко про мобилизацию в Украине

Комментируя заявления главы фонда "Вернись живым" Тараса Чмута о стратегическом кризисе и риске коллапса на фронте, Костенко отметил, что ситуация действительно сложная: противник кое-где продвигается и давит на украинскую линию обороны. Хотя эти изменения остаются на тактическом уровне, длительная совокупность таких потерь может привести к более серьезным последствиям.

По его словам, российские войска сохраняют интенсивность боевых действий, схожую к прошлому году, понеся большие потери, но при этом захватывая небольшие территории. Поэтому Украина должна делать все возможное, чтобы не разрешить врагу продвигаться дальше и не допустить истощения собственных резервов.

Костенко подчеркнул, что ключевым вызовом остается мобилизация. Он подчеркнул, что разговоры о "правильном распределении" имеющегося личного состава не решают проблему нехватки людей. По его мнению, невозможно профессионально удержать фронт, пытаясь распределить ограниченное количество военных между большим количеством бригад и направлений. Резервы имеют стратегическое значение и без их регулярного пополнения Украина не сможет вернуть инициативу и своевременно реагировать на участки, где оборона проседает.

Политик также отметил, что после отставки Ермака будут приняты новые кадровые решения, которые должны ужесточить управление сектором безопасности и обороны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Андрей Коваленко заявил, что последствия российской агрессии измеряются не только разрушенными городами, но и тысячами сломанных человеческих судеб. Он подчеркивает, что война унесла жизнь, возможности, будущие семьи и творческие истории, которые могли бы существовать, если бы не действия руководства России и поддержка общества, позволившего это произойти.



Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/vidstavka-yermaka-kolaps-frontu-mobilizaciya-ta-derzhbyudzhet-2026-kostenko-novini-ukrajini-50565960.html
