The Telegraph: падение Покровска — только вопрос времени

Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором отмечает, что битва за Покровск стала переломным моментом в российско-украинской войне. Издание напоминает, что два года тому назад Россия пыталась прорвать оборону классическими тактическими колоннами с танками и пехотой, повторяя сценарий Бахмута. Однако ход войны изменился: массовое использование беспилотников делает скопление войск чрезвычайно уязвимым и быстро уничтожаемым.

Изменение тактики россиян в Покровске

Именно поэтому российские силы изменили подход и сейчас делают ставку на малочисленные группы, пытающиеся проникать в город небольшими подразделениями по 3–5 человек. По словам украинского военного с позывным Навигатором, большинство таких диверсионных групп уничтожают сразу, хотя часть из них все же прорывается.

The Telegraph со ссылкой на украинский проект Deep State сообщает, что российские войска контролируют примерно половину Покровска. Однако выбранная тактика инфильтрации не позволяет создать быстрый или масштабный прорыв, на который рассчитывало командование РФ.

Издание также отмечает, что, несмотря на разговоры о важности Покровска, его потенциальный захват не открывает для российской армии стратегических возможностей для дальнейшего стремительного наступления — ситуация напоминает Бахмут, захват которого также не принес России оперативных преимуществ в регионе.

