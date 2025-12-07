Збройні сили України звільнили село Тихе на Дніпропетровщині, вибивши звідти російські підрозділи. У військовому командуванні нагадали, що 21 листопада на російських пропагандистських каналах з’явилися відео, де окупанти заявляли про нібито "захоплення" Тихого та сусіднього Відрадного.

ЗСУ звільнили село Тихе

Однак інформація виявилася черговим фейком. Українські бійці, діючи злагоджено та за чітко підготовленим планом, провели зачистку Тихого та повністю витіснили противника з населеного пункту. Військові підкреслили, що операція стала можливою завдяки професійним діям та відвазі особового складу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Український військовий Сил Оборони України із позивним "Алекс" повідомив про невдалу спробу російських сил створити переправу для важкої техніки на Вовчанському напрямку. За його словами, противник уже кілька днів намагається забезпечити собі можливість форсувати річку Вовча, однак щоразу зазнає втрат.





Нещодавно російські війська відправили до лінії зіткнення мостоукладальну машину на базі вантажівки КрАЗ. Через низьку швидкість та вичікувану вразливість техніки вона так і не дісталася річки — українські сили знищили її ще на підході. Таким чином спроба росіян облаштувати переправу завершилася провалом і черговими втратами. За словами старшого лейтенанта, сили оборони уважно стежать за всіма маневрами противника та своєчасно реагують на кожну спробу просування до річки.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що Британська газета The Telegraph опублікувала матеріал, у якому зазначає, що битва за Покровськ стала переломним моментом у російсько-українській війні. Видання нагадує, що два роки тому Росія намагалася прорвати оборону класичними тактичними колонами з танками та піхотою, повторюючи сценарій Бахмута. Однак хід війни змінився: масове використання безпілотників робить скупчення військ надзвичайно вразливим і швидко знищуваним.

