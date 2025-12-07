Контратака на Дніпропетровщині: який пункт звільнили ЗСУ

Рубрики
Ткачова Марія
Збройні сили України звільнили село Тихе на Дніпропетровщині, вибивши звідти російські підрозділи. У військовому командуванні нагадали, що 21 листопада на російських пропагандистських каналах з’явилися відео, де окупанти заявляли про нібито "захоплення" Тихого та сусіднього Відрадного.
ЗСУ звільнили село Тихе
Однак інформація виявилася черговим фейком. Українські бійці, діючи злагоджено та за чітко підготовленим планом, провели зачистку Тихого та повністю витіснили противника з населеного пункту. Військові підкреслили, що операція стала можливою завдяки професійним діям та відвазі особового складу.