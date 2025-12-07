Контратака на Днепропетровщине: какой пункт освободили ВСУ

Рубрики
Ткачова Марія
Вооруженные силы Украины освободили село Тихое в Днепропетровской области, выбив оттуда российские подразделения. В военном командовании напомнили, что 21 ноября на российских пропагандистских каналах появились видео, где оккупанты заявляли о якобы "захвате" Тихого и соседнего Отрадного.
ВСУ освободили село Тихое
Однако информация оказалась очередным фейком. Украинские бойцы, действуя слаженно и четко подготовленным планом, провели зачистку Тихого и полностью вытеснили противника из населенного пункта. Военные подчеркнули, что операция стала возможной благодаря профессиональным действиям и отваге личного состава.