Контратака на Днепропетровщине: какой пункт освободили ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Контратака на Днепропетровщине: какой пункт освободили ВСУ

Украинские войска сообщили об успешном избиении российских подразделений из села Тихое на Днепропетровщине

7 декабря 2025, 12:20
Ткачова Марія

Вооруженные силы Украины освободили село Тихое в Днепропетровской области, выбив оттуда российские подразделения. В военном командовании напомнили, что 21 ноября на российских пропагандистских каналах появились видео, где оккупанты заявляли о якобы "захвате" Тихого и соседнего Отрадного.

Контратака на Днепропетровщине: какой пункт освободили ВСУ

ВСУ освободили село Тихое

Однако информация оказалась очередным фейком. Украинские бойцы, действуя слаженно и четко подготовленным планом, провели зачистку Тихого и полностью вытеснили противника из населенного пункта. Военные подчеркнули, что операция стала возможной благодаря профессиональным действиям и отваге личного состава.

Источник: https://www.facebook.com/share/v/17WrLYdxXB/
