Вооруженные силы Украины освободили село Тихое в Днепропетровской области, выбив оттуда российские подразделения. В военном командовании напомнили, что 21 ноября на российских пропагандистских каналах появились видео, где оккупанты заявляли о якобы "захвате" Тихого и соседнего Отрадного.

ВСУ освободили село Тихое

Однако информация оказалась очередным фейком. Украинские бойцы, действуя слаженно и четко подготовленным планом, провели зачистку Тихого и полностью вытеснили противника из населенного пункта. Военные подчеркнули, что операция стала возможной благодаря профессиональным действиям и отваге личного состава.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский военный Сил Обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил о неудавшейся попытке российских сил создать переправу для тяжелой техники на Волчанском направлении. По его словам, противник уже несколько дней пытается обеспечить себе возможность форсировать реку Волча, однако каждый раз терпит потери.





Недавно российские войска отправили к линии столкновения мостоукладочную машину на базе грузовика КрАЗ. Из-за низкой скорости и выжидаемой уязвимости техники она так и не добралась до реки — украинские силы уничтожили ее еще на подходе. Таким образом, попытка россиян обустроить переправу завершилась провалом и очередными потерями. По словам старшего лейтенанта, силы обороны внимательно следят за всеми маневрами противника и реагируют на каждую попытку продвижения к реке.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором отмечает, что битва за Покровск стала переломным моментом в российско-украинской войне. Издание напоминает, что два года тому назад Россия пыталась прорвать оборону классическими тактическими колоннами с танками и пехотой, повторяя сценарий Бахмута. Однако ход войны изменился: массовое использование беспилотников делает скопление войск чрезвычайно уязвимым и быстро уничтожаемым.

