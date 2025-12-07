Кумедний провал росіян: що сталося на Вовчанському напрямку

Український військовий Сил Оборони України із позивним "Алекс" повідомив про невдалу спробу російських сил створити переправу для важкої техніки на Вовчанському напрямку. За його словами, противник уже кілька днів намагається забезпечити собі можливість форсувати річку Вовча, однак щоразу зазнає втрат.

Ситуація на Вовчанському напрямку

Нещодавно російські війська відправили до лінії зіткнення мостоукладальну машину на базі вантажівки КрАЗ. Через низьку швидкість та вичікувану вразливість техніки вона так і не дісталася річки — українські сили знищили її ще на підході. Таким чином спроба росіян облаштувати переправу завершилася провалом і черговими втратами.

За словами старшого лейтенанта, сили оборони уважно стежать за всіма маневрами противника та своєчасно реагують на кожну спробу просування до річки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Британська газета The Telegraph опублікувала матеріал, у якому зазначає, що битва за Покровськ стала переломним моментом у російсько-українській війні. Видання нагадує, що два роки тому Росія намагалася прорвати оборону класичними тактичними колонами з танками та піхотою, повторюючи сценарій Бахмута. Однак хід війни змінився: масове використання безпілотників робить скупчення військ надзвичайно вразливим і швидко знищуваним.

Саме тому російські сили змінили підхід і нині роблять ставку на малочисельні групи, які намагаються проникати в місто невеликими підрозділами по 3–5 осіб. За словами українського військового з позивним Навігатор, більшість таких диверсійних груп знищують одразу, хоча частина з них усе ж проривається.

