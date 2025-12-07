Украинский военный Сил Обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил о неудачной попытке российских сил создать переправу для тяжелой техники на Волчанском направлении. По его словам, противник уже несколько дней пытается обеспечить себе возможность форсировать реку Волча, однако каждый раз терпит потери.

Ситуация на Волчанском направлении

Недавно российские войска отправили к линии столкновения мостоукладочную машину на базе грузовика КрАЗ. Из-за низкой скорости и выжидаемой уязвимости техники она так и не добралась до реки — украинские силы уничтожили ее еще на подходе. Таким образом, попытка россиян обустроить переправу завершилась провалом и очередными потерями.

По словам старшего лейтенанта, силы обороны внимательно следят за всеми маневрами противника и реагируют на каждую попытку продвижения к реке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Британская газета The Telegraph опубликовала материал, в котором отмечает, что битва за Покровск стала переломным моментом в российско-украинской войне. Издание напоминает, что два года тому назад Россия пыталась прорвать оборону классическими тактическими колоннами с танками и пехотой, повторяя сценарий Бахмута. Однако ход войны изменился: массовое использование беспилотников делает скопление войск чрезвычайно уязвимым и быстро уничтожаемым.

Именно поэтому российские силы изменили подход и сейчас делают ставку на малочисленные группы, пытающиеся проникать в город небольшими подразделениями по 3–5 человек. По словам украинского военного с позывным Навигатором, большинство таких диверсионных групп уничтожают сразу, хотя часть из них все же прорывается.

